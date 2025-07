Raccolti 50 kg di miele per sostenere la Pro Loco

Un pomeriggio all’insegna della tradizione, dell’educazione ambientale e della solidarietà. Ieri, a partire dalle ore 17:00, presso La Bottega in via dei Frentani 33, si è svolta una smielatura dal vivo, iniziativa organizzata per mostrare al pubblico il processo di estrazione del miele e per sostenere concretamente la rinata Pro Loco di Lanciano APS.

L’evento ha attirato curiosi, famiglie e appassionati, che hanno potuto assistere da vicino alla fase di smielatura, osservando il lavoro svolto con cura dagli apicoltori. L'iniziativa si è conclusa con la possibilità di prenotare vasetti da 1 kg di miele fresco, appena raccolto.

"Abbiamo ottenuto circa 50 kg di miele – ha dichiarato il presidente della Pro Loco, Giuseppe De Pasqua . Le prenotazioni sono state numerose, ma rimangono ancora circa 20 kg disponibili. Chiunque voglia acquistare il miele è ancora in tempo per farlo".

Il ricavato sarà interamente destinato a finanziare le attività dell’associazione, impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, turistico e sociale del territorio frentano. Un piccolo gesto che può contribuire in modo concreto alla promozione della città e al rafforzamento della partecipazione civica.

Un’iniziativa riuscita, che ha saputo unire natura, tradizione e impegno sociale, dimostrando come anche una semplice smielatura possa trasformarsi in un momento di condivisione e sostegno per la comunità locale. Enzo Dossi