Espressività artistica e inclusione sociale: nuovo progetto Erasmus+ Youth

Sta avendo luogo a Tornareccio, a cura del Circolo Territoriale di Chieti dell’ARCI, il progetto di Scambio Giovanile Erasmus+ Youth intitolato “Artistic Expression to facilitate youth inclusion processes”. che vede la partecipazione di 38 giovani europei provenienti da Portogallo, Belgio, Germania, Bulgaria, Serbia e Italia.

Mario Serrao, Presidente dell’ARCI, sottolinea come i partecipanti stanno avendo la possibilità di esprimere ed esporre il proprio punto di vista e la propria creatività e di acquisire nuove competenze, abilità e metodologie attraverso un percorso educativo in cui utilizzare metodi di Educazione Non Formale e strumenti artistici pratici (Mosaico, Murales, Fumetto e Grafica) in grado di toccare diversi ambiti della vita quotidiana dei giovani partendo dalle peculiarità della comunità di Tornareccio. Inoltre, la squisita e calorosa accoglienza che i cittadini tornarecciani riservano ai giovani europei che in questi anni si sono avvicendati nei vari progetti, ci spinge sempre più a confermare questo territorio come uno dei nostri centri primari dove ospitare le attività Erasmus.

Il Progetto, precisa Giorgio Micoli, coordinatore delle attività Erasmus dell’ARCI di Chieti, si pone l’obiettivo di coinvolgere direttamente i giovani nella vita culturale e sociale al fine di valorizzare a livello europeo la propria cittadinanza attiva e sostenere lo sviluppo delle rispettive comunità. Tornareccio, prosegue Micoli, è una location ideale per questo tipo di progetti: la produzione enogastronomica di qualità, con in testa quella del miele, il museo a cielo aperto dei mosaici e l’incredibile patrimonio storico - culturale legato alle varie vicende umane che hanno visto protagonisti la popolazione tornarecciana sono una perfetta combinazione per fornire ai giovani europei una buona prassi pressoché unica su un rapporto positivo di una comunità con il proprio territorio.

Tutta la produzione artistica realizzata dai giovani europei sarà condivisa attraverso un evento pubblico intitolato “Movimen…Tornareccio” che si terrà oggi sabato 19 Luglio dalle 19:00 presso la piazzetta Paglione sita nel centro storico di Tornareccio.

Per il Sindaco di Tornareccio, Dott, Nicola Iannone, è importante avviare e consolidare percorsi di inclusione e di riflessione sul ruolo sociale dei giovani attraverso l'arte e la cultura permettendo loro di esprimere liberamente le aspirazioni reali, di immaginare prospettive future e di promuovere il recupero della memoria storica. La comunità di Tornareccio, conclude il Sindaco Iannone, è ben lieta di continuare a patrocinare e ad ospitare questo tipo di attività europee e dimostra, ancora una volta, di essere in grado di rappresentare un punto di riferimento e di ispirazione per i giovani europei. Il progetto è finanziato dal Programma Erasmus+ e sostenuto dall’Agenzia Italiana per la Gioventù