Torna Puliamo il Mondo, la storica campagna di Legambiente

Da 33 anni Puliamo il Mondo, la campagna di volontariato ambientale, promossa da Legambiente in collaborazione con la Rai, chiama a raccolta cittadini di tutte le età, associazioni, amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi. Un percorso di cittadinanza attiva costruito negli anni per difendere l'ambiente e rafforzare il senso di comunità. Oggi più che mai è necessario dimostrare come le comunità siano fautrici di una società che promuove la pace e il rispetto della diversità, rifiutando la guerra, ogni forma di violenza, di odio e discriminazione.

Queste le premesse dell'anteprima speciale di Puliamo il Mondo, che si è svolta a Monte Pallano, aspettando le date ufficiali di questa edizione che saranno 19 - 20 - 21 settembre.



Una giornata di pulizia, quella di oggi, per prendersi cura della biodiversità nell'area SIC di Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi, ma anche una giornata di condivisione per costruire "Un clima di Pace": si sono incontrati infatti giovanissimi provenienti dai comuni di Atessa e Tornareccio e giovanissimi scout del Belgio in un momento di pulizia e di incontro.



Hanno partecipato a Puliamo il Mondo insieme ai volontari di Legambiente, gli scout del gruppo scout Agesci Atessa 1 APS, gli scout del gruppo Onze-Lieve-Vrouwegroep di Anversa (Belgio), i comuni di Atessa e Tornareccio, Ecolan Spa. L'iniziativa rientra nel progetto "Cantieri di comunità", finanziato dall'Avviso per il Terzo settore della Regione Abruzzo e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Annualità 2024.

“Torna con un evento speciale dedicato a monte Pallano Puliamo il Mondo, la nostra storica campagna di mobilitazione di cittadini e comunità -dichiara Rebecca Virtù, presidente del Circolo Legambiente Geo APS-. Attraverso gesti semplici ma concreti, come raccogliere rifiuti o restituire vita a un'area abbandonata, Puliamo il Mondo è un'occasione per cittadini, scuole, amministrazioni locali e associazioni di essere protagonisti del cambiamento. Una buona causa da abbracciare insieme, perché è solo così che possiamo costruire territori più giusti, sani e vivibili.”

Legambiente ringrazia le amministrazioni comunali di Atessa e Tornareccio che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa. Gli enti, le associazioni e i cittadini che vogliono organizzare un'iniziativa per Puliamo il Mondo 2025 possono consultare il sito www.puliamoilmondo.it per aderire oppure contattare i circoli territoriali di Legambiente.