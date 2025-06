ANAV Abruzzo, Alfonso Di Fonzo è il nuovo presidente

Si è tenuta lo scorso 4 giugno, presso la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico a Pescara, l’Assemblea Regionale dell’ANAV Abruzzo – Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori – con all’ordine del giorno il rinnovo degli organi associativi.

A conclusione dei lavori assembleari, è stato eletto all’unanimità Presidente Regionale ANAV Abruzzo l’ing. Alfonso Di Fonzo, della DI FONZO DONATO & F.LLI SPA, figura di comprovata esperienza e profonda conoscenza del settore del trasporto pubblico locale.

Contestualmente, sono stati eletti i componenti del Consiglio Direttivo Regionale:

Sandro Chiacchiaretta , LA PANORAMICA SNC

, LA PANORAMICA SNC Agostino Ballone , BALTOUR SRL

, BALTOUR SRL Maria Rita Napoleone , F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA RITA NAPOLEONE & C.

, F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA RITA NAPOLEONE & C. Felice Pomponio , DI GIACOMO & C. SRL

, DI GIACOMO & C. SRL Guglielmo Rocchi , S.C.A.V. SOC.COOP.

, S.C.A.V. SOC.COOP. Sandro Di Carlo , DICARLOBUS

, DICARLOBUS Enrico Passucci, PASSUCCI AUTOSERVIZI

L’ing. Agostino Ballone è stato inoltre nominato Rappresentante Regionale al Consiglio Nazionale di ANAV, anch’egli eletto all’unanimità.

Durante l’assemblea, ampi e sentiti riconoscimenti sono stati rivolti al Presidente uscente, Sandro Chiacchiaretta, per l’intenso e lungo impegno profuso in decenni di attività alla guida dell’associazione regionale, e per il prezioso contributo offerto anche a livello nazionale come Vicepresidente ANAV. Tutti i partecipanti hanno voluto esprimere parole di profonda stima e gratitudine nei suoi confronti.

Nel suo intervento di insediamento, l’ing. Di Fonzo ha ringraziato i presenti per la fiducia accordata e ha delineato le priorità del suo mandato, ponendo particolare attenzione sull’imminente applicazione del Regolamento (CE) 1370/2007, che definisce i criteri per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

“L’applicazione del Regolamento (CE) 1370/2007 segna un momento decisivo per il trasporto pubblico locale nella nostra regione,” ha dichiarato Di Fonzo. “Si tratta di un’opportunità straordinaria per modernizzare e rendere più efficiente l’intero settore. ANAV Abruzzo si impegna a collaborare attivamente con tutti gli stakeholder per garantire una transizione efficace e per promuovere la crescita delle aziende del trasporto pubblico locale, a beneficio dei cittadini abruzzesi.”

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico si unisce alle manifestazioni di riconoscenza verso Sandro Chiacchiaretta per il lungo e qualificato servizio prestato all’associazione e al sistema confindustriale, e porge le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Presidente Alfonso Di Fonzo, a tutti i membri eletti del Consiglio Direttivo e al Rappresentante Regionale al Consiglio Nazionale Agostino Ballone.

Nella foto Chiacchiaretta e Di Fonzo