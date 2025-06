Gianluca Casciato è il nuovo presidente regionale di Legambiente

Gianluca Casciato è il nuovo presidente di Legambiente Abruzzo. L’elezione, da parte dell’Assemblea dei soci di Legambiente Abruzzo, si è svolta a Pescara sabato 7 giugno presso la sede regionale, e fa seguito alle dimissioni di Silvia Tauro dello scorso 29 marzo per motivi personali, a cui l’assemblea regionale ha rivolto un sentito ringraziamento per quanto ha fatto e continuerà a fare per l’associazione.

Gianluca Casciato, vastese, era già vicepresidente regionale, consulente legale e membro del Ceag (Centro di azione giuridica) dell’associazione. Al suo fianco Donatella Pavone proseguirà il suo lavoro alla guida dell’associazione nel ruolo di direttrice regionale.

“La transizione ecologica – dichiara il neo presidente - è un potente strumento per affrontare le grandi emergenze globali e locali, dalla crisi climatica ai conflitti e l’Abruzzo deve dare il suo contributo, accelerando rispetto a quanto fatto finora”.

La produzione di energia da fonti rinnovabili, l’economia circolare, la riconversione industriale, l’agroecologia e la tutela della biodiversità, insieme alla promozione di uno sviluppo territoriale che fermi il consumo di suolo e promuova anche un nuovo modello turistico fondato sulla tutela e la valorizzazione delle aree protette, del patrimonio ambientale e culturale, dalle aree di montagna a quelle marino-costiere, sono pilastri imprescindibili che, insieme ad un ambiente più sano, costruiscono anche comunità più giuste e migliorano il benessere delle persone.

“Ringrazio i Circoli di Legambiente Abruzzo per la fiducia accordatami – conclude Casciato - Ci aspetta un lavoro intenso ma allo stesso stimolante per vincere tutte le sfide in cui Legambiente è coinvolta. La transizione ecologica ed energetica sarà la nostra stella polare nel lavoro di tutti i giorni affinché anche in Abruzzo ci sia una vera e propria rivoluzione per superare il modello produttivo ed energetico che ci ha portati alla situazione attuale. Nel comitato regionale di Legambiente Abruzzo e nei circoli ci sono tante persone esperte e competenti che con passionee grande attenzione sicuramente daranno il loro contributo concreto”.