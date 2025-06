Dirigenza rinnovata per la Pro Loco di Lanciano

Giovedì 5 giugno, presso la Bottega dal Viaggiatore Errante a Lanciano, si è svolta l’elezione del Presidente della Nuova Pro Loco di Lanciano. L’appuntamento fa seguito all’Assemblea dei soci del 29 maggio, tenutasi all’Auditorium Diocleziano, durante la quale era stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo.

Alla guida dell’associazione è stato eletto Giuseppe De Pasqua in qualità di Presidente, affiancato da Giacomo De Crecchio come Vice Presidente. Completano il gruppo dirigente Antonio Di Caro, Alessio Di Meco, Marisa Orsatti, Marcodonato Tupone e Alfonso Ucci.

Il nuovo direttivo si presenta con una visione chiara e condivisa: rilanciare il ruolo della Pro Loco come motore di partecipazione e crescita culturale per la città. Le parole d’ordine sono entusiasmo, progettazione, solidarietà e amore per Lanciano. L’obiettivo è dare impulso a iniziative culturali, sociali e turistiche che sappiano valorizzare il territorio e le sue tradizioni, coinvolgendo cittadini, giovani e realtà locali.

La NUOVA PRO LOCO è aperta a tutti: chi desidera farne parte può recarsi presso la Bottega dal Viaggiatore Errante o telefonare allo 0872 466158 per informazioni e iscrizioni. Lanciano ha bisogno di energia nuova: è il momento di costruire insieme il suo futuro. Enzo Dossi