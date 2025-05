La Ricoclaun approda al Salone del Libro di Torino 2025

Riscontri positivi della Ricoclaun alla 37esima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino 2025, con ben tre presentazioni: il 15 maggio allo stand della Regione Abruzzo, il 16 maggio nella Sala Malva e il 18 maggio nello stand della Federazione Unitaria Italiana Scrittori, per il libro di Rosaria Spagnuolo, “Ricoclaun. Il Sorriso che cura: viaggio nella magia della clownterapia”, Ianieri Editore.

“E’ stata una grande occasione per noi”, commenta Rosaria Spagnuolo, presidente Ricoclaun, “promuovere il nostro libro, nell’immensità della proposta editoriale presente al salone, un'opportunità unica di visibilità e di confronto con un pubblico appassionato di letteratura. È stata un'occasione per far conoscere il nostro lavoro a molti lettori.

Non è stato facile partecipare, ci sono state tante difficoltà, ma siamo riusciti con la nostra determinazione, impegno e entusiasmo a superare gli ostacoli. Il nostro grazie va soprattutto alla Regione Abruzzo, all’assessore Roberto Santangelo, a Mario Ianieri, e alla Federazione Unitaria Italiana Scrittori.

Ad affiancarmi c’è stato un affiatato gruppo Ricoclaun che mi hanno sostenuto in ogni cosa: clown Lulù, Sampei, Ciuf Ciuf, Briciola e Gioia. Una squadra fantastica, che ha compreso ancora di più con questa esperienza quanto il sorriso, possa essere uno strumento potentissimo di cura e connessione.

È bello come un libro che parla di un’esperienza di volontariato possa creare relazioni positive e autentiche. Abbiamo infatti avuto la possibilità di incontrare due associazioni di clownterapia di Torino, la Mole del Sorriso e Vip Torino, nello stand Abruzzo, entrambe con notevoli esperienze clown contribuendo a creare uno interscambio molto interessante che forse ci aprirà a nuove esperienze di collaborazione.

Abbiamo apprezzato molto la gentilezza e accoglienza dei funzionari rappresentanti della nostra regione e l’emozione di tutti i presenti alle nostre presentazioni. Le nostre tante attività dal 2004 a oggi hanno suscitato molto interesse e attenzione.

Domenica 18 l’associazione Vip Torino ci ha invitato a partecipare alla Giornata del Naso Rosso a Piazza Castello. È stato per noi un momento di grande coinvolgimento e allegria, tra colori, musiche e attività. Ovviamente abbiamo invitato entrambe le associazioni clown a Vasto, per continuare questa fruttuosa collaborazione.

Venerdì nella presentazione allo stand della Federazione Unitaria Italiana Scrittori abbiamo incontrato diverse persone del Vastese residenti a Torino. Si sono sentite coinvolte dalle nostre esperienze e hanno voluto ringraziarci per ciò che facciamo soprattutto per coloro che vivono momenti di fragilità comprendendone l’importanza e acquistando il libro sapendo che i proventi delle vendite del libro sono devoluti interamente alla Ricoclaun odv per finanziare i tanti progetti di clownterapia.”

Molti ci hanno chiesto come fare per acquistare il libro. Questo è il link: https://www.amazon.it/Ricoclaun-sorriso-che-cura-clownterapia/dp/B0DN45G3BS, oppure in libreria ma chi vuole una dedica personalizzata ci può contattare su wp al 347 3712722. “