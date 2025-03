A Chieti e provincia McDonaldâ€™s, Fondazione Ronald McDonald e Banco Alimentare Abruzzo donano 150 pasti caldi a settimana a chi Ã¨ in difficoltÃ 

La quinta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Chieti e provincia, dove McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare dell’Abruzzo donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e convivialità a chi è più fragile.

In città e provincia sono 150 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti territoriali convenzionati. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie.

Il ristorante McDonald’s di Chieti in viale Abruzzo, di Vasto in via Circonvallazione Histoniense e di Lanciano in via Tinari sono coinvolti da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti all’Associazione Papa Giovanni XXXIII "Capanna di Betlemme" di Chieti, all’Associazione Papa Giovanni XXXIII di Vasto e alla Cooperativa Sociale San Celestino di Isernia.

Le donazioni a Chieti, nella cui provincia McDonald’s conta 4 ristoranti, sono parte di Sempre aperti a donare, l’iniziativa benefica di McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald nata durante la pandemia per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza. Da allora, il progetto è stato rinnovato di anno in anno e nelle ultime 4 edizioni ha permesso di donare, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altre centinaia di organizzazioni caritatevoli locali, oltre 750mila pasti caldi in tutta Italia.

La nuova edizione punta, entro maggio 2025, a offrire 250.000 mila pasti caldi per arrivare così al traguardo di 1 milione di pasti donati dal lancio dell’iniziativa, avvenuto nel 2020.

Sempre aperti a donare è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e iniziative concrete, esprime e riassume l’impegno di McDonald’s per il sistema paese.