Comitato Provinciale Unicef, solidarietÃ  e iniziative per i diritti dellâ€™infanzia

Il Comitato Provinciale UNICEF di Chieti, guidato dal Presidente Arturo Di Cera, insieme alle volontarie e ai volontari, desidera ringraziare i Comuni, le Scuole e i cittadini della provincia per la straordinaria partecipazione alle celebrazioni della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Le manifestazioni, svoltesi in diverse località del territorio, hanno visto il coinvolgimento di centinaia di bambini, affiancati da insegnanti, dirigenti scolastici, famiglie e rappresentanti delle istituzioni, in un clima di entusiasmo e riflessione condivisa.

Tra i momenti più significativi, la celebrazione presso la Scuola Primaria della frazione di Brecciarola del Comune di Chieti ha riunito i piccoli studenti in un percorso di creatività e riflessione sui diritti dell’infanzia. L’evento si è svolto alla presenza della dirigente scolastica Prof.ssa Simona Di Salvatore e della Prof.ssa Fabiana Di Desiderio, che hanno guidato le attività con il supporto delle insegnanti.

Nel quartiere San Lorenzo, del Comune di Vasto, la giornata è stata arricchita da attività educative e simboliche organizzate sotto la guida della dirigente scolastica Prof.ssa Concetta Delle Donne, con il prezioso contributo dell’Assessora all’istruzione Paola Cianci, l’assessore all’ambiente Gabriele Barisano, l’assessora alle Politiche Sociali Anna Bosco, che hanno portato il saluto dell’amministrazione comunale.

Nel Comune di San Salvo, un grande evento corale ha coinvolto bambini, cittadini e istituzioni per promuovere i diritti dei più piccoli. L’iniziativa, organizzata con il supporto del Dirigente scolastico Prof. Vincenzo Parente e delle insegnanti, ha visto la partecipazione della Sindaca Emanuela De Nicolis e degli assessori Gianmarco Travaglini ed Elisa Marinelli, sottolineando l’impegno congiunto per l’infanzia.

Analoghe iniziative sono state organizzate in molti Comuni della provincia, dove il progetto "Go Blue" ha visto l'illuminazione simbolica di edifici e eventi per sensibilizzare sui diritti dei bambini e degli adolescenti. La partecipazione numerosa dei bambini ha rappresentato il cuore delle celebrazioni, sottolineando l'importanza di sensibilizzare le nuove generazioni sui propri diritti e sulla solidarietà.

A livello nazionale, UNICEF Italia, guidata dalla Presidente Carmela Pace, e ANCI, con il Presidente f.f. Roberto Pella, hanno promosso "Go Blue" in occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Quest’anno, nel 35° anniversario della Convenzione ONU e nel 50° anniversario di UNICEF Italia, oltre 160 Comuni hanno aderito all'iniziativa.

Prossimi appuntamenti: un dicembre di solidarietà

L’attività del Comitato Provinciale UNICEF di Chieti continuerà anche a dicembre con diverse iniziative dedicate alla raccolta fondi per i progetti UNICEF:

Pesca di Beneficenza a Chieti: l’11 e il 12 dicembre, dalle ore 9:00 alle 20:00, presso la Sala d’Arte della Camera di Commercio in Largo G. B. Vico. Un’occasione per i cittadini di sostenere concretamente i bambini in situazioni di bisogno,

Postazione UNICEF a Vasto: dal 14 dicembre presso il Centro Commerciale del Vasto per contribuire al benessere dell’infanzia e dell’adolescenza.

Casetta di Natale UNICEF a Villamagna: durante il periodo natalizio, nel cuore del paese, una casetta solidale sarà allestita grazie alla collaborazione del Sindaco Amerigo Orlando, della Vicesindaca Paola Pieragostino e dell’Assessora Maria Rosaria Maio. Anche qui, sarà possibile conoscere la missione UNICEF, contribuire alla raccolta fondi e partecipare alle attività di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia.

Un invito alla solidarietà

Il Comitato Provinciale UNICEF di Chieti invita tutta la cittadinanza a partecipare a queste iniziative, ricordando che anche un piccolo gesto può fare una grande differenza per migliorare le condizioni di vita dei bambini più vulnerabili nel mondo.

Rimanete aggiornati

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:

Pagina Facebook : Comitato Provinciale Chieti - UNICEF

Instagram : Unicef_Chieti

E-mail : comitato.chieti@unicef.it

Contatti diretti: Presidente Arturo Di Cera E.mail: a.dicera@unicef.it



Unicef – Comitato Provinciale di Chieti