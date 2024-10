I volontari della Protezione Civile "Madonna dell'Assunta" presenti a Progress

Si è conclusa la nuova edizione di “Progress”, la fiera del lavoro, del sociale e della formazione, quest’anno moltissimi gli espositori presenti tra centri per l’impiego, mondo delle imprese, reti dei servizi al lavoro, enti di formazione ed enti pubblici. In questo spazio l’opportunità incontra le risorse umane.

Nello spazio dedicato ai servizi, ha partecipato anche il Dipartimento della Protezione civile Abruzzo: il direttore: Mauro Casenghini, Gabriele Pizzi, Morena Serafini, coordinati da Paola Di Marco e con la partecipazione di diversi volontari della P. civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino - Paglieta: Tommaso Bucciarelli responsabile dell’associazione e rappresentante provinciale, Mario Scaccia, Mauro Basilico, Raffaella Bozzella, Valentina Scaccia, Davide Pica , Marisa Tittaferrante e Lorenzo Bucciarelli, presenti nei tre giorni della fiera a turno.

Durante i tre giorni della manifestazione, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di accedere a una serie di appuntamenti formativi, colloqui di lavoro, workshop e momenti di orientamento professionale. Un elemento centrale di "Progress" è stato il focus sull’utilizzo dei social media come strumenti di supporto nella ricerca di impiego, offrendo ai candidati strategie efficaci per ottimizzare la loro presenza online e aumentare le possibilità di essere notati dalle aziende.

La fiera ha attirato numerosi giovani e giovanissimi, coinvolti in esperienze interattive di orientamento. Attraverso questi momenti, i visitatori hanno potuto esplorare i vari percorsi formativi, conoscerne i potenziali sbocchi lavorativi e comprendere le competenze più richieste oggi dal mercato del lavoro. "Progress" si è confermata come uno spazio ideale per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in un contesto dinamico e formativo. Enzo Dossi