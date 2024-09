Concorso fiabe per bambini, prima edizione targata 'Papi Gump'

L’Associazione nazionale di volontariato per la tutela dei diritti del minore e della famiglia Papi Gump bandisce la prima edizione del concorso letterario di fiabe per bambini, intitolato: “Una fiaba per Papi Gump”.

Possono partecipare tutti i/le bambini/e di terza, quarta e quinta elementare, così come i/le ragazzi/e di prima, seconda e terza media.

Il concorso è aperto con opere inedite in lingua italiana, e il tema scelto per questa edizione è “L’amicizia”. Le opere devono essere ispirate a questo tema. La scadenza per inviare il proprio racconto è il 30 marzo 2025. È possibile partecipare con una sola fiaba.

Per ulteriori informazioni, scrivere a: papigumpborromeo@gmail.com o chiamare il 340/4042897 e chiedere di Papi Gump (Antonio Borromeo).