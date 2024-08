Primi intensi giorni per "Anch'io sono la Protezione Civile"

Una valanga di interventi formativi hanno caratterizzato questi primi giorni di vita da Volontario dei 24 ragazzi con Il Circolo FIR CB San Vitale e l'Associazione FIR CB Ortona. Dal secondo giorno , nozioni del Sistema Nazionale della protezione Civile, a cura del giovanissimo formatore FIR CB Niccolò Di Gregorio e Alessia Pellegrini. Visita al Campo del Vice Sindaco di San Salvo Eugenio Spadano. I ragazzi entrano nel vivo del Progetto partecipando anche alla somministrazione dei pasti (self). Successivamente lezione di Orientering teoria e pratica con Daniele Fortunato del gruppo Scout locale.Tanta l'attenzione rivolta dai ragazzi agli argomenti trattati e interessante il loro modo di interagire attivamente con i formatori presenti.

Scout, Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto e nella giornata di ieri collegamento in videoconferenza con il Coordinatore Nazionale di Protezione Civile FIR CB e Presidente del CB Club Mattei Saverio Olivi da Fano. A seguire altro collegamento per il saluto ai ragazzi da parte del Presidente Nazionale FIR CB Patrizio Losi che ha potuto anche nel frattempo salutare le Funzionarie del Dipartimento della Protezione Civile, Cristina Darida e Daniela Bozza in visita presso il Campo.Presenti ogni giorno anche gli Amministratori del Comune di San Salvo. A completare la giornata di ieri l'approccio alle Radiocomunicazioni , intervento formativo effettuato da parte di Gualtiero Esposito e Pier Bogetti dell'Associazione Radiantistica CB-OM di Alessandria (Piemonte) che hanno reso i ragazzi entusiasti di poter utilizzare quelle Radio messe svariare volte a disposizione delle Emergenze. Oggi uscita per visita presso il 5° Nucleo Carabinieri Elicotteristi e Carabinieri Subacquei in Pescara , nel pomeriggio lezione da parte del 118 Vasto e a seguire Antincendio Boschivo con la GI&GI Servizi di Vasto e l'Associazione Madonna dell'Assunta FIR CB di Casalbordino. Domani saranno presenti : Morena Serafini della Protezione Civile Regione Abruzzo e l'Unita' Cinofila del CB Club Mattei di Fano. Enzo Dossi