Un successo le “Carezze d’Estate” dell’associazione “La Conchiglia Odv”

Con la conoscenza delle stelle presso il Promontorio di Punta Aderci di Vasto, ultima “Carezza d’Estate”, si è conclusa la rassegna di eventi organizzata da “La Conchiglia Odv”. Cinque gli appuntamenti che hanno visto una grande partecipazione da parte dei soci storici e di tanti che con il tempo hanno avuto l’occasione di conoscere la grande famiglia della Conchiglia.

Queste Carezze d'Estate - spiega Mariella Alessandrini, presidente dell’associazione - sono state vere dimostrazioni di attenzione ed amorevolezza in un susseguirsi di attività di benessere fisico e psicologico, in contesti paesaggistici, ambientali e storici meravigliosi. La Cultura è la Bellezza che Cura! Un vero e proprio intrecciarsi di relazioni amicali e di altre meglio rinsaldate, ma tutte volte a far sentire ai Tanti accompagnati nel percorso di rinascita, grande energia, tanta compagnia ed un sorriso sui volti e nel cuore. Un grazie immenso a tutti gli amici che con enorme disponibilità e tantissimo cuore hanno permesso il Dono di queste Carezze.

Non è un caso che gli eventi siano stati tutti pensati a contatto con la natura e con i magnifici ambienti storico-culturali di cui il nostro territorio dispone. Il primo appuntamento, “Note sulla lavanda”, presso il Lavandeto di Montebello ha coniugato, con la guida della musicoterapeuta Sara Lanci, suoni e profumi, diffondendo buone vibrazioni e consapevolezza di sé e degli altri. Nei giorni seguenti i soci del Circolo Nautico di Vasto hanno offerto la disponibilità dei propri mezzi e delle proprie competenze tecniche per una suggestiva uscita in barca nelle acque della Riserva di Punta Aderci.

Il terzo appuntamento si è svolto presso i giardini del Palazzo Genova-Rulli e ancora una volta sotto la guida di Sara Lanci i presenti hanno sperimentato la potenza voci, del respiro e dell’apertura all’ascolto dei suoni circostanti. A seguire, nello stesso giorno, ci si è spostati alle Terme Romane, per una visita guidata agli storici ambienti e ai preziosi mosaici giunti in ottimo stato fino ad oggi. La quarta carezza d’Estate si è svolta all’insegna dello sport, grazie a Vasto Kayak e alla campionessa paralimpica di apnea Ilenia Colanero. Presso lo stabilimento Da Mimì i soci della Conchiglia hanno avuto l’opportunità di svolgere un energico tour in canoa fra i Trabocchi nelle acque della Bagnante e di apprendere le basi dell’affascinante disciplina subacquea. Infine sguardo all’insù verso il cielo stellato per l’ultimo appuntamento, il 30 luglio insieme all’astrofilo Gianni Colonna, che ha incantato tutti con i suoi racconti sulle costellazioni e sull’affascinante mondo dei corpi celesti.

La Conchiglia è anche tutto questo, è stare insieme e fare attività insieme, ma è soprattutto la volontà di aiutare e di donarsi al prossimo. Sono moltissime le iniziative che hanno luogo durante l’anno, rese possibili grazie alla partecipazione volontaria di tanti che sono pronti a fare la propria parte per aiutare i pazienti oncologici e i loro famigliari. L’associazione è molto attiva nei DH Oncologici di Vasto e Lanciano, diretti dal dottor D’Ostilio, primo sostenitore di questa realtà associativa

La Conchiglia è pronta ad accogliere nuovi amici e invita a far visita alla propria sede di Vasto in Via Valloncello 14/16, il giovedì dalle 17:30 alle 19:30 e alla sede di Lanciano in Corso Bandiera 5, il lunedì sempre dalle 17:30 alle 19:30.