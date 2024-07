Anffas a Tenerife con l’Erasmus+

L'Anffas Lanciano è in viaggio a Tenerife con il Progetto Erasmus+ "LEAD 2023 - Learning mobility around Europe in ADult education".

I nostri ragazzi, accompagnati da educatori e volontari, vivranno dieci giorni ricchi di esperienze indimenticabili. Parteciperanno a laboratori creativi, ice-breaking games e attività di team-building, imparando a sviluppare empatia e a gestire stress e conflitti.

Non mancheranno escursioni, walk tour, trekking e attività outdoor nella splendida natura incontaminata dell'isola.

Un ringraziamento speciale va all'Associazione LKL per questa fantastica opportunità!

Anffas Lanciano ETS - APS