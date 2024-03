Una domenica mattina all’insegna della sensibilizzazione, della salvaguardia ambientale, della raccolta differenziata e dell’educazione al riciclo, soprattutto per i numerosi bambini presenti in località La Foce a Rocca San Giovanni, in occasione dell’evento "Liberiamo il mondo dall’inquinamento da plastica” a cura dell'Associazione Plastic Free Odv Onlus.

L’iniziativa ha coinvolto attivamente, oltre ai giovanissimi, tanti volontari, famiglie, associazioni e cittadini impegnati a raccogliere rifiuti in plastica, con l’obiettivo di rendere la nostra spiaggia sempre più pulita ed accogliente. Presente all’appuntamento anche l’Amministrazione comunale di Rocca San Giovanni che ringrazia tutti gli intervenuti e coloro che hanno contribuito attivamente alla riuscita della manifestazione: i volontari dell’Associazione Plastic Free guidati dalla referente locale Luana D’Amario, l’Ente gestione dei rifiuti Rieco, la ditta Artigian Plastic per la fornitura dei sacchi di plastica biodegradabili.

Comune di Rocca San Giovanni