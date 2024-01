Operatori Fir Cb- Brevetto C, trasferta pugliese per la Protezione Civile “Madonna dell’Assunta”

Ieri, a Martina Franca, Taranto, presso la sede del SerMartina, si è tenuto l'esame per il conseguimento del brevetto di operatore FirCb di Protezione civile profilo(C) “Logistica,cucina,telecomunicazioni e segreteria”. Per l'Abruzzo erano presenti le associazioni Fir Cb San Vitale di San Salvo e Madonna dell' Assunta di Casalbordino - distaccamento di Paglieta. Hanno sostenuto l'esame i volontari Nicolò Di Gregorio, Ylenia Di Giulio, Maria Laura Rivellino.

I volontari sono stati accompagnati dalla Presidente regionale Fir Cb Luciana Graziani e dal Presidente provinciale Chieti Fir Cb Alfonso Bucci Grossi. Il volontariato di protezione civile opera quotidianamente nell’ambito della previsione e della prevenzione dei rischi. In caso di calamità interviene per prestare soccorso e assistenza alle popolazioni. Il contributo di professionalità e competenze diverse è indispensabile soprattutto nelle grandi emergenze. Il mondo del volontariato di protezione civile presenta una vasta tipologia di specializzazioni e abbraccia molti campi. Per questo motivo, per diventare volontario di protezione civile, è necessario rivolgersi a una organizzazione riconosciuta ed eseguire un percorso di formazione.

Il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni promuovono esercitazioni periodiche e corsi per migliorare la capacità di collaborazione tra il volontariato e le altre strutture operative del sistema. Volontari Bene, Formati Meglio! Enzo Dossi