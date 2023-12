Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 16 dicembre ad Atessa presso la Casa BCC in piazza Garibaldi a Atessa alle ore 9.30 si terrà l’incontro “Il verde urbano ad Atessa tra monumenti, nuovi parchi e cambiamento climatico” promosso dal Circolo Legambiente Geo APS con il patrocinio del comune di Atessa e della BCC Abruzzo e Molise per parlare della sfida decisiva al cambiamento climatico in atto e delle iniziative e dei progetti in atto sul nostro territorio.

Nel 2023 ricorre un anniversario importante: nel 1923 sulla strada che venne denominata Viale della Rimembranza, vennero piantumati 140 tigli in ricordo dei caduti di Atessa della prima guerra mondiale a seguito della circolare di Dario Lupi, sottosegretario alla Pubblica Istruzione, che propose di istituire, nel 1922 in tutti i comuni d’Italia, un parco o un viale della Rimembranza dedicando un albero ad ogni soldato caduto. Furono moltissimi i comuni in Italia che in quel periodo diedero avvio alle piantumazioni

celebrative, in Abruzzo nel 1923 erano censiti ben 183 comitati per l’istituzione dei Parchi/Viali della Rimembranza. Il grande numero era legato al pesante tributo di vittime che l’Abruzzo aveva pagato e anche ad Atessa le ferite nelle famiglie erano profonde, le perdite avevano segnato la Città.

Gli alberi sono, quindi nella città di Atessa, non solo arredo urbano ma monumento vivo della memoria storica della comunità e sono, nelle aree urbane ed extraurbane, il nostro alleato numero uno nel contrasto alla crisi climatica, migliorano la qualità della vita dell’uomo a partire dalla riduzione dell’inquinamento dell’aria e del suolo fino al contrasto al fenomeno delle “isole di calore” nelle città, alla salvaguardia della biodiversità e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

Dichiara Rebecca Virtù, presidente del circolo Legambiente Geo APS: “In occasione del centenario della piantumazione degli alberi in Viale della Rimembranza vogliamo celebrare gli alberi in città perché sono preziosi alleati nell’adattamento al cambiamento climatico e nel contrasto all’inquinamento atmosferico ed acustico, oltre che essere uno strumento per ridurre la perdita di biodiversità e favorire la rigenerazione urbana. Noi come associazione, insieme all’amministrazione ed ai cittadini, continueremo nei prossimi anni a mettere a dimora nuovi alberi e a prenderci cura del patrimonio verde esistente”.

Programma:

Ore 9.30 SALUTI ISTITUZIONALI: Ilenia Tumini, Assessore alla Cultura del Comune di Atessa

INTERVENTI: Rebecca Virtù, Presidente del Circolo Legambiente Geo APS; Aldo Giorgio Pezzi, Funzionario Architetto - Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell'Abruzzo “Il viale della Rimembranza ad Atessa a cento anni dalla piantumazione: l’importanza del ricordo dei caduti e del valore paesaggistico del sito”; Massimo Angrilli, Professore Ordinario di Urbanistica – Facoltà di Architettura – Università degli Studi D’Annunzio “Sviluppo urbano sostenibile e infrastrutture verdi e blu”; Pierluigi Raschiatore e Mario Romano, Carabinieri forestali per la Biodiversità Reparto Castel Di Sangro “Competenze e aree di intervento dei carabinieri forestali”; Paride Pacifico, Consigliere regionale dell’Ordine Agronomi Forestali della Provincia di Chieti “Spazi verdi e salute pubblica: il ruolo del dott. agronomo nella gestione del verde urbano”; Fabrizio Di Marco, Direttore BCC Abruzzo e Molise “Il progetto di bosco diffuso promosso dalla BCC Abruzzo e Molise”; Ore 12.00 CONCLUSIONI Giulio Borrelli, Sindaco di Atessa.

foto: veduta aerea di Atessa, fonte Wikipedia