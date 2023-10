Rinnovate le cariche del Polo d'Innovazione Abruzzo Italy

L'assemblea dei soci del Polo d'Innovazione Abruzzo Italy, con l'approvazione del Bilancio consuntivo 2022 ha rinnovato, per i prossimi tre anni, le cariche sociali e eletto i nuovi componenti del CdA: Presidente sarà Angelo D'Ottavio e componenti Nino Garofali ed Ezio Angelozzi.

Il Polo d'Innovazione, selezionato dalla Regione Abruzzo nell'ambito del programma FESR, è un raggruppamento di quasi 150 tra imprese - start up innovative, piccole, medie e grandi, organismi di ricerca, organismi di formazione, associazioni di categoria e enti del terzo settore, attivi in filiere prioritarie dello sviluppo regionale. Nasce con l'obiettivo generale di stimolare l'attività innovativa ed incoraggiare l'interazione intensiva, l'uso comune di istallazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuire in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese aderenti in una puntuale compliance con la strategia RIS3 della Regione Abruzzo.

"Ringrazio i soci per la fiducia accordataci, ci siamo messi subito al lavoro con gli altri colleghi per definire un piano d'azione che ci vedrà al servizio delle imprese aderenti per il 2024, nei prossimi due mesi incontreremo i rappresentanti delle istituzioni, cercheremo collaborazione con gli altri Poli d'Innovazione ancora attivi e daremo vita ad una serie di seminari sul territorio regionale attivando convenzioni specifiche per dare maggiore supporto ai componenti della nostra rete" dichiara il neo Presidente Angelo D'Ottavio.

Abruzzo italy, è un Polo d'Innovazione "orizzontale" che opera in linea con gli obiettivi della UE contenuti nella programmazione, in coerenza con la strategia della Regione Abruzzo definita puntualmente nei programmi. In ossequio alle indicazioni strategiche dell’Assemblea dei soci e dello statuto si è dotato, negli anni, di un Comitato tecnico scientifico che svolge funzioni consultive, fornisce indicazioni sulle attività del Polo, supporta le imprese aderenti, valida progetti d’innovazione, valuta la compliance di progetti di ricerca & Sviluppo con la Strategia regionale, supporta le imprese aderenti al Polo d’Innovazione nei processi di ricerca & sviluppo e valuta le adesioni di nuove imprese al Polo d’Innovazione.

Conclude il Presidente D'Ottavio: "Ringrazio chi mi ha preceduto, insieme al confermato Direttore del polo Luca Labricciosa nei prossimi giorni, rinnoveremo la composizione del comitato scientifico in modo da dare continuità anche al lavoro tecnico avviato negli anni scorsi. L’appuntamento all'assemblea degli aderenti è per il prossimo 10 novembre a Chieti".