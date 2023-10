'Diversamente chiosco', esempio concreto di inclusione e integrazione

L’Amministrazione comunale di Fossacesia ha consegnato, a conclusione della stagione turistico-balneare, una Bandiera Blu ai ragazzi di “Diversamente chiosco”.

Il bar gestito da ragazzi con disabilità da tre anni è presente sul lungomare di Fossacesia, nel periodo estivo. Il vessillo della Foundation for Environmental Education (FEE), il numero 22 consecutivo ottenuto dalla città, è stato donato dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio all’associazione di promozione sociale “Liberamente”, che promuove il progetto di integrazione/inclusione lavorativa e formazione dedicato alle persone con disabilità.

“E’ un riconoscimento all’impegno di questi ragazzi che da tre anni sono presenti con la loro attività sul Lungomare di Fossacesia Marina e sono l’esempio di come si possa davvero fare inclusione – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Sono particolarmente felice d’aver da subito accolto la proposta dell’associazione Liberamente, soprattutto perché poneva i ragazzi come protagonisti. Fossacesia ha sempre rivolto molta attenzione al turismo inclusivo e prova ne è la Spiaggia per tutti, coordinata dall'assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Galante, uno spazio che dal 2017 offre l’opportunità di erogare gratuitamente servizi nell’area demaniale attrezzata alle persone che presentano disabilità o comunque difficoltà motorie e ai loro accompagnatori, oltre alle persone anziane”.

Alla consegna della Bandiera erano presenti l'assessore Umberto Petrosemolo e la consigliera Ester Di Filippo.