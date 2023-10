Festa solidale pro Airc per i 60 anni del sindaco di Fara San Martino Antonio Tavani

Sull’invito di compleanno, l’immagine di un bambino ritratto su foto in “bianco e nero” a testimonianza del trascorrere del tempo che spicca fra tanti colori festosi.

Ieri, 8 ottobre, il sessantesimo genetliaco del sindaco di Fara San Martino Antonio Tavani, già Presidente Ater Chieti , Coordinatore provinciale Chieti Fratelli d’ Italia e capo segreteria del Sottosegretario di Stato, Fausta Bergamotto.

E’ arrivato con un messaggio etico, perché a sessanta anni si è forti e si può avere il cuore di un bambino visto nella sua purezza. A conferma di questo, un messaggio solidale a favore della ricerca sul cancro a sostegno di chi combatte quotidianamente per la vita : “Abbiamo raccolto 2.635 euro che si aggiungono alle donazioni che avete fatto voi singolarmente ed a quelle che faremo noi come ringraziamento di questi 60 anni. La vita mi ha tolto tanto, ma mi ha dato altrettanto. Perciò ogni giorno voglio dire grazie, alla vita ed a voi” dice così Antonio Tavani e sorride commosso tra le sale ampie dell’Hotel del Camerlengo, struttura ricettiva sita nello stesso paese nata dal genio di Levino Tavani, ad oggi giunta alla terza generazione con Antonio Tavani.

Musica in sottofondo, ed un caleidoscopio di volti noti della politica abruzzese oltre le circa 500 persone che si sono alternate a testimonianza dell’ affetto e della cordialità per il festeggiato. “Non esistono emozioni senza territorio” continua Tavani, ricordando le parole di suo padre e l’impegno che assume da anni in prima persona attraverso il suo operato in politica per la gente e tra la gente con rispetto e passione. Applausi ed emozione sono state le due componenti di una serata sicuramente da ricordare.

In foto Il sindaco Antonio Tavani e la moglie Lorenza Campana