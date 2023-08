Lido La Foce, un’oasi per i bagnanti

Il Lido la Foce, che si estende tra il borgo di Vallevò e la zona di punta Torre, è una spiaggia ghiaiosa bagnata da un mare adriatico cristallino che ogni anno attira molti turisti locali ed europei. Con la sua spiaggia pietrosa, su cui si estendono degli scogli che accompagnano delle piccole insenature, rappresenta un luogo incontaminato non solo per i bagnanti ma anche per gli amanti della pesca.

Una spiaggia mista di sabbia e sassi rinomata per la qualità delle acque e la sua posizione strategica, diventata anche una località inclusiva per le persone con disabilità fornendo servizi di accoglienza attraverso servizi turistici, la realizzazione di passerelle, servizi igienici accompagnati da impianti di videosorveglianza e una nuova cartellonistica turistica.

Non si tratta solo di un’ attrazione naturale per gli amanti del mare e della pesca che si unisce al paesaggio circostante, ma anche di una riserva balneare strutturata attraverso servizi indispensabili quali servizi igienici, case vacanza, camper e bar immergendosi in una natura rigogliosa e particolareggiata. Tutti questi servizi turistici sono indispensabili per trasformare il lido la Foce, cosi come parecchie location italiane, in mete di turismo ecosostenibile attraverso le tecnologie e il digitale, favorendo l’inclusione di tutti i bagnanti.