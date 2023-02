'La Conchiglia odv', ecco il programma settimanale delle attività

“Ecco il programma settimanale delle nostre qualificate e qualificanti attività, alle quali affiancheremo quanto prima, anche il ritorno dei volontari nei reparti ospedalieri di Vasto e Lanciano”.

Sono queste le prime parole che Mariella Alessandrini, presidente de “la Conchiglia Odv”, utilizza per comunicare la stesura del programma delle attività che settimanalmente si svolgeranno all’interno della sede sociale in via Valloncello, al civico 14. “Sono attività che ordinariamente già svolgiamo per i soci e che soltanto a causa della pandemia abbiamo modificato – spiega Mariella - ma con il ritorno alla normalità abbiamo voluto calendarizzare a beneficio di tutti i soci: il lunedì, lo sportello psicologico e il laboratorio creativo di maglia e uncinetto; il martedì, lo sportello di estetica oncologica Apeo; il mercoledì, lo sportello di estetica oncologica Apeo e arteterapia; il giovedì, la ginnastica dolce e il Tai-chi; il venerdì, lo sportello psicologico, lo sportello legale; il venerdì in relax, la musicoterapia; la tangoterapia, il laboratorio di scultura e quello di restauro, il sabato, lo sportello psicologico.

“Puntiamo alla sostanza, a far sentire a casa i nostri iscritti, per far si che si possa stabilire con ognuno un rapporto vero, diretto e pressoché familiare, dando vita a plurime attività attorno alle quali incontrarsi, condividere, partecipare, esserci – continua la presidente. E’ questo lo spirito e l’essenza che “la Conchiglia Odv” da sempre porta avanti e che intende proseguire e per questo è a disposizione di chiunque voglia unirsi a noi e associarsi per poter essere assieme a noi.

Per informazioni è possibile contattare il numero dell’associazione, 3517700905.