Lanciano, sbarco delle arance solidale per diritti e solidarietà

A Lanciano giornata ricca di iniziative solidali, in collaborazione con il Comune, che vedono protagoniste nove associazioni in queste settimane l’ultima domenica prima di Natale. Attività che si inseriscono nel calendario degli eventi natalizi, di SOS Rosarno, di Progetto “DambeSO-Casa della dignità” e di Mediterranean hope.

Anpi Lanciano, Associazione Okay, L’Altritalia, I colori dell’Iride, Associazione Josef, Laboratorio Sociale Largo Tappia, Mercato Scoperto, AnxaGas Lanciano e Samidad onlus sono i sodalizi che animano questa rete solidale. Conoscenza, accoglienza degna, diritti e solidarietà le direttrici della rete tra le associazioni.

Sos Rosarno è l’associazione di promozione sociale che riunisce piccoli contadini, pastori, produttori agro caseari, braccianti, attivisti, piccoli artigiani e operatori di turismo responsabile. La principale attività è l’organizzazione di una produzione agrumicola e olivicola rispettosa del territorio, dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori proponendo un’alternativa al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori. Ieri, appuntamento tradizionale ormai consolidato da diversi anni, al Polo Museale Santo Spirito è stato organizzato lo “sbarco delle arance" culminato in serata con musica e l’incontro con Francesco Piobbichi. Attivista sociale e autore di “Disegni dalla frontiera”, Piobbichi è operatore di Mediterranean Hope e con i suoi disegni racconta volti e storie delle persone incontrate in questi anni.

“In lingua Bambarà, una delle più diffuse in Africa occidentale, Dambe So significa casa della dignità. Un nome perfetto per l’ostello sociale che ha aperto nella piana di Gioia Tauro e ospita i braccianti durante il periodo della raccolta agrumicola – scrivono gli organizzatori dell’incontro che si è tenuto il 18 dicembre a Lanciano – la dignità è il centro della struttura che punta ad essere un modello di sperimentazione per un’alternativa alla logica dei campi di accoglienza. Alternativa che si basa sul principio della sostenibilità e dell’economia circolare”.