Un pulmino per le esigenze dell'AGBE (Associazione Genitori Bambini Emopatici), il dono dei Lions

I Lions Club di Abruzzo, Molise e Marche e la Fondazione Internazionale hanno consegnato, nel corso di una cerimonia seguita da un incontro svoltosi a Palazzo d’Avalos a Vasto, un pulmino all’AGBE, l’Associazione Genitori Bambini Emopatici, il cui ambito d’interesse e di intervento è quello socio-sanitario a favore dei piccoli pazienti oncoematologici (pazienti in età pediatrica affetti da leucemie, tumori solidi, talassemie, patologie congenite etc…) e delle loro famiglie.

In particolare l’AGBE promuove ogni iniziativa tesa al miglioramento della cura ed assistenza dei pazienti in età pediatrica affetti da malattia emopatica ed oncologica, promuove iniziative per migliorare i rapporti tra i genitori ed il Centro Ematologico, stimola gli Enti pubblici e privati all’istituzione e/o al miglioramento delle strutture ambulatoriali e di degenza per una corretta, instaura rapporti con analoghe associazioni su tutto il territorio nazionale, crea momenti di incontro, svago e quant’altro necessario per una miglior socializzazione, gestisce immobili, in particolare Case Alloggio per famiglie provenienti da fuori Pescara, promuove iniziative in sinergia con Associazioni di Volontariato, anche ove non esistente la stessa patologia seguita dall’AGBE, al solo scopo di aiutare i bambini.

“Ad ottobre 2020, in qualità di Officer di Zona della Fondazione Internazionale Lions, ho iniziato a lavorare – ricorda Annalisa Bolognese – su un progetto che ora si è concretizzato. Questo nuovo veicolo servirà all’Associazione di Pescara per svolgere l’importantissimo servizio di trasporto casa-ospedale-casa dei bambini malati insieme ai loro accompagnatori durante i periodi di day hospital presso il Reparto di Oncoematologia di Pescara.

L’acquisto del pulmino è stato finanziato per il 50% dalla Fondazione Internazionale Lions (LCIF), che ha molto a cuore le problematiche legate all’Oncologia Pediatrica, e per il restante 50% dai contributi di molti Lions Club di Abruzzo, Molise e Marche, nonché dal Distretto Leo.