“Il trattamento delle neoplasie polmonari e dei tumori cutanei”. E’ questo il titolo del nuovo appuntamento organizzato per sviscerare problematiche oncologiche, dal Dr. Nicola D’Ostilio, responsabile del Reparto di Oncologia degli ospedali di Lanciano e Vasto, con la collaborazione de “La Conchiglia Onlus”, il 10 novembre prossimo, dalle ore 14.00, a Rocca San Giovanni, all'Hotel Villa Medici, con la partecipazione e relazione di professionisti medici di elevata statura.

“Un nuovo incontro, per trattare argomenti che coinvolgono tanti pazienti e che soltanto con lo studio, il dibattito e il confronto, possono essere affrontati e risolti nel migliore di modi – spiega Mariella Alessandrini, presidente de “La Conchiglia Onlus”. Quest’incontro conclude quelli previsti per il 2022, ma già abbiamo in cantiere un qualificato calendario per il prossimo anno, predisposto, promosso e proposto dal Dr. Nicola D'Ostilio, al quale va tutto il nostro ringraziamento.”

L'Addetto Stampa del "la Conchiglia", Stefano Suriani