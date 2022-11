WWF Chieti-Pescara, rinnovato il Consiglio direttivo

Si è tenuta sabato scorso, nell’auditorium del Museo universitario, l’assemblea dei soci del WWF Chieti-Pescara per approvare una variazione dello statuto necessaria per perfezionare l’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), per varare un programma di massima per la prossima attività e, soprattutto, per rinnovare il Consiglio direttivo in carica per il prossimo triennio.

Del direttivo uscente sono stati rieletti Nicoletta Di Francesco (confermata anche nel ruolo di presidente) e Valentina La Monaca, che non ha potuto partecipare all’assemblea per impegni di lavoro ma aveva ribadito la propria disponibilità.

Tre invece i nuovi eletti: Mara Miccoli, che aveva fatto comunque già parte in passato del direttivo, il medico dott. Enrico Berardi e l’avv. Francesco Paolo Febbo, da anni appassionato legale del WWF e che ora formalizza ulteriormente il proprio impegno assumendo anche una carica sociale. Nell’occasione si sono iscritti alla struttura locale alcuni nuovi soci.

Al nuovo direttivo sono arrivati gli auguri di buon lavoro del delegato regionale Abruzzo del WWF Filomena Ricci e del presidente nazionale Luciano Di Tizio, entrambi soci del WWF Chieti-Pescara.