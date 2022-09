Imprese di pulizia CNA, Ivano Lapergola Ã¨ il nuovo presidente regionale

Ivano Lapergola è il nuovo presidente regionale delle imprese di pulizia associate alla CNA Abruzzo.

Trentanove anni, Lapergola è anche componente della presidenza nazionale di CNA Giovani Imprenditori.

l neo presidente è titolare di una azienda con sede a Fara San Martino (la Clever Servizi) che opera soprattutto nei territori delle province di Chieti e Pescara in diversi settori, che vanno dalla sanificazione alle pulizie civili ed industriali e alla manutenzione delle aree verdi. Con i Giovani Imprenditori associati alla confederazione artigiana abruzzese, Lapergola è promotore da diversi anni di alcuni importanti eventi come il Premio Cambiamenti, dedicato alle giovani imprese innovative, giunto ai nastri di partenza anche per l’edizione 2022.