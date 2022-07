Al via il Corso di Debate per il volontariato vastese

Con la collaborazione del Prof. Matteo Giangrande, direttore Società Nazionale Debate Italia e prof. di Storia e Filosofia al Polo Liceale Mattioli si è svolta la prima, di cinque lezioni del corso di Debate rivolto al volontariato vastese, presso la sede della Ricoclaun, con la collaborazione di Maria Giuseppina Rossi, funzionaria giuridico pedagogica nella Casa Circondariale di Vasto.

Hanno accettato di partecipare all’attività formativa: il gruppo di lettura del carcere, l’associazione Dafne, la Ricoclaun, il Buco nel Tetto, vari volontari del carcere e mediatori culturali.

Durante il breve corso sarà possibile conoscere questa modalità di confronto, sperimentando come si sostiene o controbatte un’affermazione o un argomento, per acquisire competenze trasversali, come avere consapevolezza rispetto alle questioni e prendere le decisioni in maniera più razionale, utili anche nel campo del terzo settore.

Per chi volesse approfondire, Matteo Giangrande nel libro “Debate, le regole del Debate, guida ai protocolli per coach e debater, pubblicato nel 2019 da Pearson editore, ha parlato dei molteplici protocolli utilizzati nella comunità internazionale di Debate e di come sia importante acquisire consapevolezza delle caratteristiche generali e delle differenze specifiche dei protocolli di dibattito.