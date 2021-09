'Start Impresa', il corso gratuito per imparare come avviare una propria impresa

Scade il 10 settembre il termine per iscriversi a Start Impresa, il corso gratuito di Formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria che premia le migliori idee e offre la possibilità di sviluppare il proprio progetto.

Possono presentare domanda di partecipazione tutti coloro che sono maggiorenni al momento dell'iscrizione e che, da soli o in gruppo, intendano avviare un’attività di impresa in qualunque settore.

Oltre 130 i progetti di impresa cresciuti nelle precedenti 10 edizioni di Start Impresa.

Ogni dettaglio sul sito web dedicato https://startimpresa.confindustriachpe.it/ .

“Promosso dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara, l’evento è arrivato alla sua undicesima edizione offrendo opportunità inedite per avviare la propria azienda o start up e per farsi aprire le porte del mercato e del mondo imprenditoriale”, afferma Paolo De Grandis, presidente della Sezione Servizi Innovativi dell’associazione degli industriali di Chieti Pescara, “Gli iscritti potranno avvalersi della consulenza di un team multidisciplinare di esperti e avranno a disposizione una vera e propria guida finalizzata al raggiungimento del risultato”.

Il corso offre infatti gratuitamente ad aspiranti imprenditrici e imprenditori, strumenti e conoscenze utili per capire come costituire un’azienda o una start up di successo impostando e validando un’idea d'impresa. Tutto questo, grazie ad imprenditori e manager che mettono a disposizione il loro tempo e le loro competenze.

Il percorso che prenderà il via il 17 settembre prevede 6 moduli operativi che saranno erogati nei fine settimana (venerdì pomeriggio e sabato mattina) sia in presenza che on line, in modalità sincrona e asincrona, e 5 Webinar (on line) per un totale di circa 40 ore. Gli argomenti riguarderanno il settore economico, finanziario e fiscale, la gestione amministrativa e le forme societarie. Si lavorerà alla stesura del business plan oltre ad approfondire argomenti importati per chi vuole “fare impresa”, quali il marketing strategico, la comunicazione aziendale, il public speaking, il web marketing, i social media e il loro utilizzo per l’interazione con i futuri clienti. E poi ancora, le opportunità d'investimento, la protezione industriale e gli incentivi, la scelta delle risorse umane completeranno l’articolato percorso formativo che prevede anche Webinar di approfondimento e case study tematici.

“Start Impresa non è un contest in cui si premia un’innovazione particolare ma si premia l’imprenditorialità. Ci poniamo l’obiettivo di trasferire quei know how basilari che ogni imprenditore deve avere per avviare un’attività sana e sostenibile…” commenta il referente del progetto, Paolo Campana, ”in altre parole vogliamo offrire ai partecipanti un filo conduttore che passo passo, partendo da un’idea, li guidi verso un consapevole futuro percorso imprenditoriale.

Al termine del percorso formativo, il Comitato di valutazione, composto tra gli altri da docenti/tutor, dal presidente della Sezione Servizi Innovativi Paolo De Grandis, da Alessandro Addari e Paolo Campana, rispettivamente ideatore e referente del progetto, selezionerà i cinque finalisti che avranno l'opportunità di incontrare referenti di Venture Capital ai quali presentare il loro progetto d’impresa.

Al primo classificato sarà assegnato un premio in denaro offerto dal main sponsor Proger Spa che offrirà, inoltre, ad una imprenditrice finalista il Premio speciale ”Sonia Pantoli”, dell’importo di 1.000 euro, dedicato alla giovane e brillante collega scomparsa.

Altri premi saranno messi a disposizione da Confindustria Chieti Pescara, Secretel Srl e Innovalley come meglio specificato nel bando.

I partner di questa undicesima edizione sono: Adecco, Belisario, BHolding, Cristiano Fino Web and Software Solutions, Ecoh Media, Meta, Nestplan International, Phi Hotels - Xenia, Porta Antisismica, Radio Delta1, Radio Isav, Remu, Sinergie, SLT – Studio Legale e Tributario, Studio Rozzi e Consulmarchi, Sun City, Taumat, Teknoidea, Uppo.

Alcune video testimonianze dei partecipanti alle precedenti edizioni sono disponibili su https://startimpresa.confindustriachpe.it/