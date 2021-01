Pro Loco Lanciano: nuovi tesseramenti per il 2021

La Pro Loco Lanciano A.P.S. ha iniziato i tesseramenti per il 2021 e ha comunicato che sono pronte le tessere le tessere per i vecchi e nuovi soci.

L'adesione è aperta a tutti.

Per i tesseramenti, è possibile recarsi in Corso Bandiera n.50 a Lanciano, previo appuntamento telefonico ai numeri 339 8236718// 331 9008427

oppure contattando l'indirizzo email: prolocolancianoaps@gmail.com

Con il tesseramento, si diventa soci e si può dare il proprio piccolo, ma importante aiuto, sostenendo i lavori e le attività, atte a promuovere e tutelare il territorio, le sue tradizioni, le memorie storiche per consegnarle alle generazioni future.

Oltre ciò, tesserandosi si potrà partecipare attivamente, a tutte le iniziative organizzate e usufruire degli sconti in tutta Italia: in musei, parchi, hotel, impianti sciistici, acquari, ed in negozi come Pittarosso, Conbipel, Salmoiraghi, Viganò, Giunti Editore e molti altri.

Inoltre, la Pro Loco di Lanciano, ha molte convenzioni con attività frentane, con sconti che sono riservati esclusivamente ai suoi soci.

Tra queste attività sono da evidenziare: Anca Sport Village, Bar Martelli centro sportivo, Sangritana, Oscar Strizzi, Dirty Dancing ( scuola di ballo), l'Assistenza, Bottega del viaggiatore errante e molte altre che si aggiungeranno nei prossimi mesi.

Le Pro Loco, sono associazioni senza scopo di lucro, formate da volontari, che si impegnano per la promozione del luogo, per la scoperta e tutela delle tradizioni locali, per migliorare la qualità della vita degli abitanti e per valorizzare le bellezze e i prodotti del territorio.

Nonostante l'anno sia stato difficile a causa del covid-19, la Pro Loco di Lanciano, si è attivata sui social, aprendo un profilo Istagram, dove pubblica le foto più belle di Lanciano.

Ha aperto un canale YouTube, ha avviato un Quiz a Premio, che si svolge ogni mese, con domande su Lanciano e sulle tradizioni ed ha ottenuto in media, un centinaio di partecipanti ad ogni puntata.

Inoltre è stata fatta una raccolta fondi per l'UNICEF e si sono studiati programmi per le festività natalizie, che quest' anno, non si son potuti realizzare, ma si spera per l' anno prossimo...

La Pro Loco di Lanciano, ha anche accolto il "Giro d'Italia" con un importante manifesto e ha realizzato ( proprio in questa occasione) un evento dove hanno partecipato alcuni ristoranti frentani, per valorizzare i nostri piatti.

Infine, ha collaborato con le varie associazioni ed i vari commercianti, per allestire la città nel periodo natalizio. Insomma, il virus non ha fermato il loro lavoro!

Ora c'è bisogno, della partecipazione e sostegno di più cittadini possibili.

In evidenza gli indirizzi:

Sito: https://prolocolanciano.jimdofree.com/

Istagram: https://www.istagram.com/prolocolanciano/?hl=It

Facebook: https://www.facebook.com/prolocolanciano

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChosGpQJxWBay1bTOiyRqyw