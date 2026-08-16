Scuola del Mosaico, a Tornareccio corsi per adulti e bambini

Dal 23 al 28 agosto, Tornareccio ospiterà la Scuola dei mosaici, un percorso intensivo di sei giorni tenuto dal maestro Marco Santi del Gruppo Mosaicisti di Ravenna per avvicinarsi ad una delle più antiche e prestigiose tecniche artistiche.

I corsi, che si svolgeranno durante “Ventixcento4”, l’edizione speciale per il ventennale di “Un Mosaico per Tornareccio”, saranno personalizzati in base al livello di esperienza dei partecipanti e si terranno sia al mattino che al pomeriggio – dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Grazie a questo approccio individualizzato, potranno partecipare sia principianti sia persone che possiedono già una conoscenza della tecnica del mosaico. Tutti i materiali necessari saranno forniti dall'organizzazione e, al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza. Sarà previsto inoltre un percorso dedicato ai bambini, che si svolgerà esclusivamente nelle ore mattutine. Il programma didattico guiderà i partecipanti nella realizzazione di un mosaico eseguito secondo la tecnica bizantina, con il tradizionale metodo ravennate che i partecipanti potranno portare con sé al termine dell'esperienza.

Il programma di “Ventixcento4” la rassegna artistica organizzata dall’associazione “Amici del Mosaico Artistico”, con il patrocinio del Comune di Tornareccio, andrà avanti fino al 27 settembre.