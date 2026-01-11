Rocky Marciano, graphic novel tutta abruzzese edita da Sergio Bonelli

E' tutto abruzzese il cuore di quest'opera monumentale edita da Sergio Bonelli Editore. Abruzzese è il trittico di autori. Abruzzese è il sangue del protagonista che viene raccontato.

Scritta, disegnata e sceneggiata da Francesco Colafella (Chieti) in collaborazione con Carmine Di Giandomenico (Teramo) e con la straordinaria partecipazione di Tanino Liberatore (Quadri), arriva la graphic novel sulla vita di Rocky Marciano.

“Souzie-Q. Un Ritratto di Rocky Marciano” è stata presentata a sorpresa durante la scorsa edizione di Lucca Comics & Games suscitando immediatamente tra gli appassionati delle due arti, la nona e quella noble, un grande clamore. D'altronde, i nomi coinvolti nel progetto sono di assoluto valore, a cominciare dal protagonista della storia The Brockton Blockbuster Rocky Marciano, leggendario peso massimo di origini abruzzesi (il papà originario di Ripa Teatina), unico pugile nella storia della categoria a ritirarsi imbattuto, per proseguire con i suoi biografi, Tanino Liberatore, Carmine Di Giandomenico e Francesco Colafella... abruzzesi anche loro.

Un ritratto che diviene molto più di una sintesi, un "volo a planare" che inizia dalla sua tarda adolescenza fin dentro quel tragico 31 agosto del 1969, un giorno prima del suo 46esimo compleanno quando, quel "volo a planare", precipita a Newton nello stato dello Iowa.

«L'idea di raccontare il mito di Rocky Marciano mi ruota intorno da quando ero bambino - sottoòinea Colafella -. Non è stato mai un progetto finito e chiuso in un cassetto, al contrario, è cresciuto con me e stavo per concretizzarlo nel 2019 quando ho trovato la chiave di tutto il racconto. L'anima del libro è l'allenamento rigoroso di Rocky, le sue movenze in parallelo con i passi del ballo dedicato alla canzone "Suzie Q". Proprio da quel ballo era nato il nomignolo per il suo formidabile destro e proprio durante un ballo aveva incontrato quella che divenne la sua compagna di vita. Basandomi su tutti fatti reali ho sviluppato una trama che si focalizzasse su tre aspetti ugualmente importanti ma diversi tra loro: l'aspetto intimo (attraverso gli occhi della figlia), l'uomo in divenire (attraverso il suo percorso) e il Campione (attraverso le sue vittorie sul ring). Il destino ha voluto che casualmente, parlandone al Maestro Liberatore abbia riscontrato un suo interesse, questo ha fatto in modo che Di Giandomenico salisse a bordo, infatti si è offerto di realizzarne un layout, per poter presentare il progetto, un promemoria dell'intero libro che abbiamo utilizzato per realizzare le tavole durante la lavorazione del libro. Ognuno di noi aveva un "capitolo" da realizzare secondo la propria sensibilità e stile, un lavoro di squadra che ha prodotto "Souzie Q - un ritratto di Rocky Marciano" così come lo potete sfogliare».

«Mio padre, Rocky Marciano, era l'incarnazione della forza silenziosa. Sul ring, era implacabile... sempre in movimento, sempre all'attacco, braccando l'avversario. Ogni pugno che sferrava era destinato a porre fine all'incontro. Grazie al suo duro lavoro e alla sua determinazione a essere il migliore, è diventato l'unico campione mondiale dei pesi massimi imbattuto. Fuori dal ring, era un uomo con i piedi per terra e umile, che pensava solo alla famiglia e agli amici. Non ha mai dimenticato le sue radici di figlio di immigrati italiani. Era disposto a lavorare sodo e a fare sacrifici, proprio come i suoi genitori, per provvedere alla sua famiglia. Se dovessi descrivere mio padre in due parole, sarebbero "Forte e Gentile"». Rocky Marciano Jr.

SOUZIE - Q. Un ritratto di Rocky Marciano"