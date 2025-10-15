Costa dei Trabocchi-BCC Half Marathon, la medaglia 'finisher' realizzata dagli allievi del Liceo artistico “Giuseppe Palizzi” di Lanciano

Anche in questa edizione 2025 la medaglia finisher per la Costa dei Trabocchi-BCC Half Marathon, in programma domenica 26 ottobre sul percorso Porto di Ortona-Marina di Fossacesia lungo la Via Verde, è stata realizzata dagli studenti del Liceo artistico “Giuseppe Palizzi” di Lanciano, sotto la guida dalla docente Dora Costantini e del professore, nonché runner dei Podisti Frentani, Gianfranco Di Campli.

“E’ stato un lavoro lungo ed impegnativo – ha detto Costantini – iniziato con studio, analisi e sperimentazione”.

La medaglia è a forma di conchiglia ed è ispirata a Gabriele D’Annunzio e alla sua poesia “I pastori”, in una trama che intreccia passato e presente, mare e monti.

“E’ stato un piacere – ha proseguito Costantini – vedere l’impegno e la creatività dei ragazzi. Si tratta di un processo che inizia con una idea, passa attraverso la ricerca e la preparazione, e si conclude con la realizzazione materiale. Ogni volta che vedono il loro progetto trasformato in realtà, provano una grande soddisfazione. Questo li motiva a creare sempre qualcosa di nuovo e diverso”.