Fossacesia nel catalogo nazionale “Il Giubileo della Fede e della Speranza” con l’opera dei bambini guidati da Patrizia Navarra

In occasione del Giubileo dei Giovan, anche a Fossacesia si è tenuto un momento significativo: presso il Palazzo Comunale è stata consegnata ufficialmente al sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, la pubblicazione "Il Giubileo della Fede e della Speranza", un pregevole catalogo nazionale che raccoglie le opere di 50 artisti selezionati per la forza espressiva e il valore simbolico dei loro lavori.

Tra queste, figura anche il contributo di Fossacesia, rappresentato da un’opera pittorica collettiva realizzata dai bambini della città durante il Presepe Vivente 2023, sotto la guida dell’artista Patrizia Navarra.

"Il lavoro, intitolato InsiemEssere - ha spiegato Patrizia Navarra - dipinto su tela con tecnica mista, si distingue per la freschezza espressiva e il messaggio profondo di pace e fraternità, espresso direttamente dai più piccoli: Caro Gesù Bambino, vorremmo sapere chi decide le guerre e se gli piace far piangere. Caro Gesù Bambino, ti chiediamo in dono tanti pacchetti pieni di pace e sorrisi per tutti i bambini del mondo, perché a noi invece piace sorridere insieme a loro.”

Il catalogo, curato da Leonardo Paglialonga, Presidente dell’Associazione Nemesis, è frutto di un lavoro corale che ha coinvolto diverse realtà culturali e spirituali. Il progetto è stato affidato per la parte grafica a Riccardo De Grandis, per le recensioni a Leo Strozzieri, a Fra Emiliano Antenucci (Rettore del Santuario della Madonna del Silenzio di Avezzano) e al giornalista Pietro Guida.

Durante l’incontro Leonardo Paglialonga, Patrizia Navarra e un gruppo di bambini protagonisti dell’opera hanno donato al sindaco di Fossacesia una copia ufficiale del catalogo, sottolineando il legame tra arte, educazione e impegno sociale. Il messaggio che emerge con più forza, come indicato anche dai curatori del progetto, è la speranza: una speranza che nasce dalla bellezza, dalla partecipazione e dalla voce autentica dei più piccoli.

“Siamo fieri di essere parte di questo progetto che unisce l’Italia nel segno dell’arte e della spiritualità - ha commentato Di Giuseppantonio -. L’opera dei nostri bambini è un gesto di luce in un tempo che ha bisogno di ascoltare parole semplici e sincere, capaci di costruire ponti e non muri".