Alunni del “Palizzi” di Lanciano premiati al concorso di poesia, arti Figurative e cortometraggio

Si è svolta la premiazione della XX edizione del concorso di poesia, arti Figurative e cortometraggio. Il concorso è stato organizzato dall'Associazione Insieme Onlus in collaborazione con il Comune di Tortoreto. Il tema scelto questa volta riguardava la rappresentazione dello scorcio o di un personaggio abruzzese. Quest'anno sono stati quattro i premiati del Liceo Artistico Palizzi di Lanciano, tra 750 allievi dei vari di licei artistici sull'intera scala nazionale. Questi giovanissimi discenti si sono dovuti misurare tecnicamente con ragazzi di: terza, quarta e quinta classe.

-Il primo posto è andato a "Trabocco abruzzese" di Apoposei Raluca Diana della classe 1B (exequo),

-il secondo posto exequo "Gabriele D'Annunzio" di Isabella Marinucci classe 1B e "Donna abruzzese" di Alessandro Di Lallo classe 1A,

- "D'Annunzio a fumetto" di Barbara de Los Angeles Rodriguez Milanez menzione speciale.

La docente Ylenia Paladino che ha curato la progettazione grafica-scultorea prima della realizzazione del modellato, ringrazia innanzitutto gli allievi delle tre prime per l'impegno profuso, poi la ineguagliabile Dirigente Angela Evangelista, il carissimo vicepreside Gianfranco Di Campli e la responsabile di plesso Lucilla Rogoli. Non da meno ha voluto ringraziare l'educatrice Ersilia Polidoro presente in classe con lei.

La docente si sofferma sulla potenza dell'Arte che va oltre la bella immagine dipinta, raffigurata graficamente, modellata o scolpita e quando lo si capisce, si inizia e prosegue un viaggio introspettivo da dentro l'anima poiché l'Arte è il riflesso e la trasposizione della nostra essenza all'esterno, funge da terapia e se è direzionata nel modo giusto, serve a lenire le ferite che tutti quanti che più che meno ci portiamo dietro. Si sofferma sull'importanza dello studio e della passione per la propria professione. Afferma ancora: 'L'Arte è per gli ultimi della classe deve responsabilizzare e motivare alla vita soprattutto i più fragili". Come dice spesso i suoi allievi già dalle prime elezioni: "Prendi l'Arte e fanne seriamente parte". L'associazione insieme nel promuovere questo premio, si pone l'obiettivo di approfondire la conoscenza della regione Abruzzo, così ricca di storia, di bellezza naturale e nello stesso tempo di diffondere la cultura nei vari aspetti.