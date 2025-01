"Con la musica si può: un nuovo progetto per avvicinare i bambini alla musica"

La Scuola Civica di Musica “Alfonso Cipollone” lancia il progetto educativo “Con la musica si può”, un’iniziativa che coinvolge gli alunni della scuola primaria di Fara San Martino in un percorso creativo, didattico e coinvolgente. Il progetto, ideato dalla professoressa di piano Sara Galassi e organizzato in collaborazione con l’istituzione scolastica, punta a rendere la musica uno strumento educativo e di crescita personale, consolidando al contempo il legame tra scuola e territorio.

“Con la musica si può” si articola in tre distinti percorsi didattici progettati per stimolare nei bambini l’espressione artistica e lo sviluppo delle competenze musicali. Ogni percorso culminerà in uno spettacolo finale aperto ai genitori, un’occasione per condividere i progressi e il talento dei piccoli protagonisti.

Il primo percorso, “Musica in movimento”, è dedicato alle classi prime e seconde. I più piccoli esploreranno i parametri fondamentali della musica attraverso giochi creativi che combinano voce, movimento e strumenti semplici come teli e fazzoletti. Momenti narrativi come il “Castello delle note” e la “Favola del ritmo” renderanno l’apprendimento un’esperienza magica e divertente.

Il secondo percorso, “Musica nella preistoria”, coinvolgerà le classi terze in un viaggio nel tempo per scoprire le origini del suono, dalla musica delle stelle ai ritmi tribali. Attraverso il movimento, la vocalità e strumenti inusuali come bolle di sapone e nastri, i bambini vivranno un’esperienza multisensoriale che culminerà nella suggestiva “Danza del fuoco”.

Infine, il percorso “Musica da vedere” è pensato per le classi quarte e quinte, dove i suoni prenderanno forma attraverso luci, colori e movimento. Gli studenti affronteranno temi come ritmo, melodia e fraseggio, restituendo al pubblico una performance che unisce ascolto, creatività e improvvisazione.

Le lezioni saranno condotte dalla professoressa Galassi, insegnante della Scuola Civica di Musica “Alfonso Cipollone” e ideatrice del progetto. “Questo progetto incarna la missione della nostra scuola: rendere la musica un elemento centrale della crescita culturale e sociale dei più giovani,” - afferma il direttore artistico della Scuola Civica di Musica, Lorenzo Tozzi - “È un’occasione per dimostrare come la musica possa educare, emozionare e unire, promuovendo valori come la condivisione e l’inclusione.”

Lo spettacolo finale di ciascun percorso rappresenterà il momento culminante di questa esperienza, un evento che coinvolgerà famiglie, insegnanti e l’intera comunità locale.