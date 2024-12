"Progetto Orizzonte", la mostra di Carmelita Sacchetta

Dal 21 al 29 dicembre 2024, il foyer del Teatro Fenaroli di Lanciano ospiterà “Progetto Orizzonti”, realizzato dall’artista bombese Carmelita Sacchetta, un’esposizione di 25 tele dipinte in acrilico, raffiguranti paesaggi abruzzesi, che cambiano nelle 4 stagioni dell’anno (come anche la metafora della vita di ognuno che attraversa periodi e momenti diversi), in ciascuno dei quali è chiaro l’orizzonte.

Alla mostra pittorica è abbinato un libro scritto dalla pittrice stessa intitolato “Storie oltre l'orizzonte”, che raccoglie 8 storie realmente accadute, di personaggi molto diversi tra loro, che attraversano periodi ed età differenti, ma sono accomunati dalla volontà ( anche inconscia) di non fermarsi a ciò che è la loro realtà del momento che risulta loro, non troppo semplice e quindi, non fermarsi sulla linea dell’ orizzonte che vedono, appunto, ma decidono di varcarlo e superare le difficoltà segnate dalla ‘linea di confine’. Il vernissage e la presentazione del libro ci saranno Sabato 21 Dicembre 2024 alle 17:00 presso il foyer. La mostra sarà aperta dal 21 al 29 dicembre 2024 dalle 16:30 alle 19:30- La domenica anche dalle 10:30 alle 12:30.