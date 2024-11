"Rocca San Giovanni Jazz", riconoscimento internazionale per il logo di Luca Di Francescantonio

Il nuovo logo di Rocca San Giovanni Jazz, presentato ad agosto in occasione dell’edizione 2024 del prestigioso festival che si tiene ogni anno nel cuore del borgo, riceve il riconoscimento “oro”, Gold Award, dal Wolda, uno dei prestigiosi concorsi internazionali di logo design.

Il marchio, ideato dal graphic designer lancianese Luca Di Francescantonio, è stato selezionato da una giuria internazionale di otto professionisti (da Sidney a Tokyo) per la categoria “new”, nuove proposte, nella sezione Europa – Africa.

“Rocca San Giovanni Jazz è un noto evento jazzistico della regione Abruzzo e chiaramente prende il nome dalla città che ospita il festival – spiega Di Francescantonio, già affermato per altri riconoscimenti internazionali come il Best Brand Designer 2021 e il Vinitaly Design bronzo 2023 -. Il logo quindi rappresenta il nome dell’evento disegnato con la sagoma di una tromba jazz in uno stile minimale, moderno, contemporaneo, ma la vera particolarità riportata sono i tre bottoni sulla tromba che ricordano le tre torri dello stemma comunale. Questo connubio tra moderno e storico ha dato il fascino del simbolo. Ringrazio il sindaco Caravaggio e l’art director dell’evento Gaeta per avermi dato questa opportunità di design, oltre alla giuria del Wolda”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio: “Il riconoscimento assegnato al designer Luca Di Francescantonio conferma la scommessa fatta dall’amministrazione comunale di dare un impulso di rinnovamento al festival jazz. Abbiamo voluto quest’anno, insieme al direttore artistico, rendere l’evento più giovanile e dedicarlo all’abbinamento tra i giovani artisti e i nomi affermati, rimodulando anche il logo e rendendolo accattivante e colorato. Un marchio che contraddistingue perfettamente l’evento nel panorama regionale”.

“Sono anni che conosco il talentuoso Luca Di Francescantonio, ancor prima suo padre Tommaso, quindi figlio d’arte – dice Walter Gaeta, direttore artistico del festival -. Questo ennesimo premio non fa altro che confermare la sua grande capacità grafica e la sua espressività artistica. I fatti parlano e quindi non posso che essere felicissimo. Mi complimento pubblicamente per aver rinnovato il logo di Rocca San Giovanni Jazz in modo così ineffabile e innovativo che non poteva passare inosservato anche a livello internazionale”.