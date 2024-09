Due nuove opere per Fiabosco

Il Fiabosco di Sant'Eufemia, l'area faunistica per creature fantastiche, ha acquisito in questa estate 2024 due nuovi realizzazioni portate a compimento nell'ambito del Fiabosco Academy, l'iniziativa che coinvolge i giovani in età scolastica: una panchina per la sosta dei turisti nel parco, ed una maschera.

Le statue che hanno arricchito ulteriormente il Parco Nazionale della Maiella e realizzate totalmente in pietra della Maiella sulla scia della tradizione degli scalpellini abruzzesi sono state realizzate durante l'anno scolastico dai ragazzi del liceo artistico G.B. Vico di Chieti che hanno come referenti i Professori Francesco D'Incecco, Vincenzo Marinelli e Giorgio Falcone dai ragazzi del Pàntini Pudente di Vasto, con il referente Professor Giuseppe Colangelo.

La pietra bianca della Maiella donata ai ragazzi dalla miniera di Addario Camillo Group di Lettomanoppello, che ha subito sposato il progetto nato nel 2021 grazie all'impegno del Sindaco di Sant'Eufemia Francesco Crivelli con la collaborazione del Direttore artistico Peppe Millanta, fondatore della Scuola Macondo di Pescara; come spiega il Sindaco: "è proprio il lavoro di squadra che in sinergia con lo stesso Comune di Sant'Eufemia e con il Parco Nazionale della Maiella, premia la nostra area, diventata una delle attrazioni turistiche e culturali più ricercate d'Abruzzo. Il 'tag' Fiabosco infatti, non solo incuriosisce, ma la semplicità del percorso diventa una passeggiata tranquilla nel bosco anche per chi ha poca confidenza con i percorsi montani. In più lo stesso progetto è diventato un vero e proprio salotto letterario all'aperto, infatti sono molte le associazioni, gli editori e gli appassionati che prendono spunto dalle opere per creare dei veri e propri eventi sui miti e leggende della nostra regione".

Il progetto, che non arresta la sua crescita e riparte nella stagione autunnale, presenta il Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale Abruzzo, della Provincia di Pescara, della Provincia di Chieti. Per seguire gli aggiornamenti è possibile visualizzare le pagine social alla voce: @fiabosco.