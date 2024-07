Torna “Notte al Museo”

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, torna "Una notte al Museo" evento organizzato dall'associazione "Officina Lanciano" in collaborazione con l associazione "I cinque sensi" nella bellissima location del Polo Museale Santo Spirito.

Una iniziativa che è piaciuta subito a tutti, ai bambini, innanzitutto, che vivono una esperienza nuova ed emozionante ed ai genitori che sanno di poter affidare i loro ragazzi in buone mani facendoli divertire in modo sano e creativo.

"Questa è la seconda edizione e sono contenta di essere riuscita ad organizzare anche quest' anno una esperienza diversa per i più piccoli che saranno impegnati in una serie di iniziative. I bimbi osserveranno il cielo e la sua bellezza insieme ai racconti del gruppo Astrofili Frentani,svolgeranno una caccia al tesoro a tema di Harry Potter e, dopo tanti altri divertimenti, pernotteranno presso il museo per vivere insieme una piacevole nottata - spiega l'Avv. Dalila Di Loreto presidente dell'Associazione Officina Lanciano - insieme ai miei associati e grazie al contributo ricevuto dalla società ecologica Sangro S.p.A. che ringrazio per il costante supporto, ho ritenuto importante, così come promesso, continuare ad organizzare questo evento unico nel suo genere visto che è dedicato esclusivamente ai bambini".

Si lavora dunque per rendere l'evento ancora più sorprendente e "magico" come lo hanno definito i bambini che hanno partecipato lo scorso anno e come promettono le organizzatrici Dalila Di Loreto per l'associazione Officina Lanciano ed Antonella Scampoli per "I cinque sensi".