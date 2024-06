Presentata la rassegna internazionale d'arte contemporanea Italia-Messico

È stata presentata in anteprima per la stampa e i partner l’XI Edizione della storica rassegna di arte e cultura contemporanea Stills of PEACE, promossa dalla Fondazione Aria. Dal 6 luglio all’8 settembre Stills of PEACE, in collaborazione con il Comune di Atri e con il Comune di Pescara che la ospitano, promuove un dialogo fra Italia e Messico, grazie al linguaggio dell’arte contemporanea, ricordando anche i 150 anni di relazioni diplomatiche fra i due paesi, che ricorrono proprio nel 2024.

L’incontro tra queste due culture si sviluppa attraverso mostre, proiezioni cinematografiche e performance, che vanno in scena nelle tre sedi espositive scelte. Il tema scelto dalla Direttrice Artistica della Fondazione Aria e Head of Curator di Stills of Peace, Giovanna Dello Iacono, è la Global Humanity intesa come sentimento, come mutuo soccorso, comprensione, empatia e come senso di umanità.

L’invito che si vuole lanciare al pubblico, afferma la direttrice, è quello di riflettere sul senso di umanità come valore imprescindibile dell’uomo e sulla cultura come leva strategica che può rigenerare la pace. I curatori hanno poi introdotto il lavoro svolto per ciascuna delle quattro mostre previste in questa XI Edizione, che verrà inaugurata con una tre giorni di eventi fra Atri e Pescara: la ‘Ma.Co. / Maratona del Contemporaneo’, in programma dal 6 all’8 luglio.