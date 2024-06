Nuova importante vittoria per il Liceo Palizzi ad un concorso artistico

Quando professoressa e allievo vengono premiati ad un concorso di Arti Figurative, ma la docente è nella categorie Adulti e il discente in quella dei Gìovanissimi: la felicità è doppia.

Così ci racconta l'insegnante Ylenia Paladino della materia di "Discipline Plastiche e Scultoree", l'emozione di quella telefonata ricevuta un mese fa di domenica mattina sulla doppia vincita, soffermandosi sulla "potenza" dell'Arte, della tecnica, sull'importanza dello studio e della passione per la propria professione.

Il disegno che si è aggiudicato il secondo posto nella Categoria dei Giovanissimi (150 partecipanti), nella Sezione di Arti Figurative è stato realizzato da Antonio Mattucci, classe 1A con i pastelli, lavorandoci anche la sera fino a tardi per consegnare questo elaborato alla sua professoressa. Frequentava la scuola da soli due mesi ed il 14enne ha impressionato la giuria con il pelo dell'animale realizzato così realisticamente e adornato a festa, mentre il bambino trasmette la gioia, asserisce Antonio durante la premiazione dicendo che: "La cultura è libertà".

Mentre la docente racconta che il suo disegno il quale si è aggiudicato il terzo posto nella sezione di Arti Figurative (250 partecipanti) per la Categoria Adulti era stato iniziato poco prima di un incidente automobilistico e che l'ha costretta a restare a riposo un mese, afferma che sognava di tornare nella sua amata scuola. Realizza questa rappresentazione grafica con punti e linee, soffermandosi sull'attenzione della prospettiva e dell'architettura del Borgo in questione.

Alla domanda del presentatore sul come mai da Termoli lavora così lontano affrontando km 160 al giorno, si emoziona e afferma che al centro dell'Abruzzo, batte il suo cuore molto forte per questa scuola .

"I VINCITORI sono coloro che sono stati capaci prima di SOGNARE".

Giunge al termine la XIX edizione del Premio Tortoreto alla Cultura, realizzato in collaborazione tra l’Associazione Insieme Onlus e il Comune di Tortoreto. La cerimonia di premiazione che si è conclusa sabato 8 giugno per l'edizione 2024. Ospite d’onore il celebre Federico Palmaroli in arte “Osho”.

Un concorso ormai consolidato e sempre più apprezzato, basato sul tema “Conoscere ed amare l’Abruzzo: un viaggio reale o virtuale, dove la memoria e le emozioni sono libere di condurci in un tempo della storia, fermandosi davanti ad un personaggio, una tradizione, una sagra, un artigianato caratteristico, un angolo dell’anima che si schiude”, che ha registrato oltre 250 partecipanti nelle sezioni Poesia, Figurativa e Cortometraggio.



Al Residence "La Villa" di Tortoreto, si è tenuta la cerimonia conclusiva, premiando i tre vincitori ed i menzionati nelle categorie Adulti, Giovanissimi e Pulcini. Alle ore 21:00 è iniziata la premiazione, esposte le rappresentazioni grafiche-pittoriche, lette le poesie e proiettati i cortometraggi dei vincitori.



"L’Associazione Insieme", nel promuovere questo premio, si pone l’obiettivo di approfondire la conoscenza della Regione Abruzzo, così ricca di Storia, di bellezze naturali e nello stesso tempo di diffondere il valore della Cultura, nei suoi vari aspetti.