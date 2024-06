Premi e attestati di merito speciali alla serata conclusiva del "Frentania in Arte"

Si è svolta sabato 1° giugno la cerimonia conclusiva di Frentania In Arte 2024. Al finissage presso il Polo Museale Santo Spirito di Lanciano hanno partecipato per l’amministrazione comunale patrocinante il sindaco Filippo Paolini e l'assessore alla cultura Danilo Ranieri.

Accompagnato dalle prestigiose note della chitarra di Andrea Castelfranato è avvenuta la premiazione dei vincitori del Premio d'Arte Contemporanea, uno per ogni categoria in concorso. Per la pittura Gino Berardi di Montesilvano con " Cocktail & Musica 2". Per la scultura Simona Rapino, di Lanciano, con "Soffia il Vento". Per l'arte polimaterica, il vastese Davide Ranni con "On the Road".

È stato cosegnato il Premio Giuria Giovani, ex aequo, a Franco Secone di Città Sant'Angelo e a Guerino Tentarelli di Roseto Degli Abruzzi, con relative recensioni scritte dagli studenti dei licei Artistico e Classico di Lanciano.



Consegnati anche attestati di merito per "La ricerca creativa e progettuale" alle artiste Alessandra D'Ortona di Paglieta, Carla Di Pardo di Termoli e Carla Trivellone di Montesilvano.

Tutta la sala ha attribuito un doveroso ed emozionante omaggio a Teresa Gileno, artista lancianese prematuramente scomparsa, per la quale il Comitato Artistico Lancianese ha donato alla famiglia una Targa ricordo.



Il Premio Frentania In Arte 2024 per la divulgazione dell'arte e della cultura, è andato al presidente di commissione Roberto Colacioppo, noto fotografo lancianese, al quale è stato riconosciuto " L'alto valore comunicativo, artistico, sociale e culturale" del suo percorso professionale.

Il Comitato Artistico Lancianese e la curatrice artistica dell'evento Marisa Orsatti, ringraziano per l'alta affluenza e riscontro di pubblico.