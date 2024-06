Campagna di controllo sui tartufi dei Carabinieri Forestali

Militari dei Nuclei Carabinieri Forestali di Villa Santa Maria ed Ortona hanno proceduto, nei giorni scorsi, al sequestro amministrativo di un kg di tartufo nero (TuberaestivumVitt) e del vanghello utilizzato per la raccolta.

Nel corso di mirati sopralluoghi,i militari hanno sorpreso un uomo sulla cinquantina, noto per illeciti della stessa tipologia, intento a raccogliere tartufi in Comune di Cannosa Sannita, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione e con modalità capaci di compromettere il patrimonio tartufigeno regionale.

Al trasgressore è stato notificato un verbale amministrativo dell’importo fino a 1.200,00 euro. Il prezioso fungo ipogeo, deperibile e destinato alla confisca amministrativa, è stato donato all’Istituto Alberghiero I.P.S.E.O.A. “Giovanni Macchitelli” di Villa Santa Maria ove potrà essere proficuamente utilizzato dagli studenti nei vari laboratori didattici ed esperienziali.