Contrasto ai furti, al via installazione di videocamere

«Il numero dei carabinieri in forza alla Stazione di Fossacesia, sono stati aumentati dopo una mia specifica richiesta e dei sindaci di Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro e Rocca San Giovanni. Tra breve, non appena saranno espletate tutte le procedure burocratiche relative al concorso fatto e che ha subito dei rallentamenti per ragioni tecniche, che spesso e volentieri rallentano il passaggio dei concorsi, avremo anche altri uomini nella polizia locale, che consentirà di disporre un maggior controllo del territorio. Dalla metà di questo sono iniziati gli interventi per installare telecamere di videosorveglianza in tutto il territorio comunale, e sono previste anche nel parcheggio antistante l'area monumentale di San Giovanni in Venere. Il fenomeno dei furti, purtroppo è generalizzato, non riguarda solo la nostra città. Gli atti predatori avvengono ovunque, come riportano le cronache: davanti ad alcune aziende della Val di Sangro, nei parcheggi di Lanciano, dove vengono rubate parti di auto di lusso. Contrastarli rientra da sempre nella nostra strategia perché sono atti che danno una percezione di insicurezza nei cittadini, verso i quali rivolgiamo la nostra massima attenzione. E un grande lavoro viene svolto da tutte le Forze dell'Ordine,ed in particolare, nel nostro caso, dalla stazione Carabinieri di Fossacesia, così come disposto dal Prefetto e Questore di Chieti nel corso delle riunioni del Comitato provinciale per l' ordine e la sicurezza pubblica».

È quanto afferma il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, alla luce degli ultimi furti avvenuti nell'area di sosta nei pressi dell'abbazia di San Giovanni in Venere, mentre era in corso la celebrazione di un matrimonio. Tuttavia i controlli nelle vicinanze del complesso religioso , saranno incrementati, anche con servizi appiedati dell'Arma dei Carabinieri della locale Stazione , con il coinvolgimento della Polizia Locale, che sarà a diretto contatto, per le funzioni da svolgere, con l'Arma territoriale.

«Tutelare una località turistica come Fossacesia è nel nostro esclusivo interesse – prosegue il sindaco Di Giuseppantonio - Grazie al lavoro dell'assessore alla Sicurezza Umberto Petrosemolo, siamo riusciti ad accelerare tutto l'iter, che ci ha permesso di affidare gli interventi progettati tramite procedura telematica, che ci ha consentito di avviare in questi giorni i lavori di installazione delle telecamere».