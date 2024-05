Quarta edizione del Premio PoetaMi, ecco i vincitori

Nel fine settimana dedicato alla bellezza della poesia, tra ospiti e laboratori, come la partecipatissima lectio poetica con Silvia Bre, sono stati decretati i vincitori, delle rispettive categorie previste per il premio "PoetaMi – Miglianico Borgo in Poesia", IV Edizione in onore e memoria di Paride Di Federico organizzato dalla Scuola Macondo – l'Officina delle Storie di Pescara fondata dallo scrittore Peppe Millanta e diretta dalla Dott.ssa Elisa Quinto; il premio vede la collaborazione con la Pro Loco di Miglianico ed il patrocinio del Comune di Miglianico grazie al sindaco Fabio Adezio e della Regione Abruzzo. Durante la serata ci sono stati intervalli musicali a cura di: Marianna Capone (voce), Pierpaolo Tolloso (clarinetto e sax), Walter Caratelli (percussioni), Francesco Di Tizio (fisarmonica).

Ecco i vincitori per categoria.

Cat. A (poesia singola):

1° - Alessandro Izzi con "Tra i ferri da maglia" – Gaeta (LT);

2° - Maggiorina Tassi con "Non avrò paura" – Fonte Nuova (RM);

3° - Vittorio Di Ruocco con "Fino a rubare il tempo all'infinito" - Pontecagnano Faiano (SA);

4° - Roberto Pulcini con "L'assedio" – Ripatransone (AP);

5° - Sabrina Mattioli con "Acqua" – Frisa (CH);

6° - Franco Fiorini con "Sali a prenderti la luna" – Veroli (FR);

7° Antonella Ridoni con "Cuore in tasca" – Cerveteri (RM).

Cat. B (raccolta)

1° - Davide Rocco Colacrai con "D come Davide" - Terranuova Bracciolini (AR);

2° - Vittorio Di Ruocco con "La danza delle anime" - Pontecagnano Faiano (SA);

3° - Flavio Dall'Amico con "Luminescenza" – Marano Vicentino (VI);

4° - Giovanni Ciao con "Giorni alla finestra" – Perugia.

Le borse di studio mensili per frequentare uno dei corsi della Scuola Macondo sono state conferite a Marco Vignali per la poesia "Poesia di chi fugge, è fuggito, fuggirà" e Carlo Micalone per la poesia "Clessidra" e la raccolta "Meteora".

Il Premio "Under 35" è stato ritirato da Bruna Cerasa di Cepagatti (Pe) per "Il coraggio di essere".

Il Premio Margherita Anzellotti, donna profondamente miglianichese, di vivissima intelligenza e di grande tenacia, poetessa, scrittrice, autrice di testi teatrali, cultrice attenta e paziente delle tradizioni locali, spirito brillante ed indomito è stato vinto da Manuela Di Dalmazi di Pescara per la raccolta "Vietato l'ingresso ai non addetti all'amore".

Per quanto riguarda invece il Premio Paride Di Federico, XV edizione rivolto alle scuole (primaria), sono stati premiati:

1° - Rebecca Caramanico 4a A Miglianico con "Se fossi";

2° - classificata Chiara Iuliani 4a A Miglianico con "Vorrei";

3° - Maria Melissa Cosban 5a B Miglianico con "Luce e buio".

