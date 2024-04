Cinque indagati per la violenta aggressione la sera di Pasquetta

La sera di Pasquetta sul lungomare di Fossacesia un gruppo, composto da quindici o venti persone, ha aggredito un ragazzo di Casalbordino, circondato dal branco che lo ha ripetutamente colpito con violenza e ha poi danneggiato la sua auto. Il fatto è stato denunciato su facebook la sera stessa dal padre del ragazzo.

Questa mattina i Carabinieri della stazione di Fossacesia hanno reso noto di aver identificato cinque degli aggressori. Decisivi si sono rivelati i video del pestaggio pubblicati la sera stessa sui social network. Uno dei denunciati è minorenne, gli altri hanno tra i diciotto e i ventuno anni, e sono residenti nei comuni di Chieti, Spoltore, Manoppello, Cepagatti e Collecorvino. «Per quattro di loro questa mattina i carabinieri della compagnia di Ortona, coadiuvati dalle stazioni di Chieti Scalo, Cepagatti, Collecorvino, Spoltore e da un’unità cinofila antidroga del nucleo cinofili carabinieri di Chieti, hanno dato esecuzione ai decreti di perquisizione delle loro abitazioni emessi dalle procure di Lanciano e per i Minorenni de L’Aquila, nel corso delle quali sono stati rinvenuti alcuni degli indumenti che gli indagati indossavano la sera dell’aggressione e diversi grammi di hashish e ketamina – hanno reso noto i militari - le ipotesi di reato contestate ai cinque indagati sono concorso in lesioni e danneggiamento aggravati e violenza privata».

«Quella sera il giovane era stato aggredito per futili motivi da un folto gruppo di coetanei, che lo avevano colpito con calci e pugni e quando aveva cercato riparo a bordo della sua auto, si erano accaniti sulla carrozzeria danneggiandola allo stesso modo – la ricostruzione dei fatti riportata dai Carabinieri - Il gruppo si era dileguato prima dell’arrivo dei carabinieri, intervenuti in forze a seguito delle numerose chiamate dei presenti al 112, che segnalavano la gravità di quanto stesse avvenendo, mentre il giovane aggredito veniva soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lanciano».

Le indagini dei carabinieri proseguono per giungere all’identificazione degli altri componenti il branco, per i cinque identificati verrà inoltrata richiesta al questore di Chieti dell’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Fossacesia.