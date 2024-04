Aggressione del branco, l’appello del padre del ragazzo ad isolare i violenti

La notizia dell’aggressione del branco nei pressi di un locale a Fossacesia ha scosso l’intera comunità di Casalbordino. Tantissimi ieri hanno condiviso post di solidarietà e sdegno sui social network esprimendo vicinanza a Matteo, il ragazzo aggredito, e al padre Massimiliano, conosciuto ed apprezzato in paese da tutti e da sempre in prima linea in tantissime iniziative sociali, solidali, sportive e culturali.

Al microfono di Roberta Mancinelli della TGR RAI Abruzzo Massimiliano ha raccontato quanto accaduto e ha lanciato un appello ad isolare i violenti in ogni contesto sociale e sportivo.

«Auguro a nome di tutta la Cittadinanza una buona guarigione a Matteo e condanno il vile gesto di cui è stato vittima ieri sera all’uscita di un locale a Fossacesia Marina – ha dichiarato il sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci - Un abbraccio al papà Massimiliano e alla mamma Debora».

L’APD Casalbordino ha espresso vicinanza al ragazzo e alla famiglia e si è unite al dolore e alla rabbia per il “barbaro pestaggio” contro un suo ex tesserato e sostenitore.