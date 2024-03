Al Fenaroli “Piccole Donne”

Presentato presso il teatro Fenaroli di Lanciano uno degli eventi più attesi della stagione teatrale 2023/24: il musical "Piccole Donne", portato in scena dalla Compagnia dell'Alba.

All'incontro stampa di questa mattina "Un caffè con la famiglia March", erano presenti il Sindaco del Comune di Lanciano, Filippo Paolini, l'assessore alla Cultura Danilo Ranieri, l'Assessore alle Politiche Sociali, Cinzia Amoroso, e tutta la Famiglia March.

Grazie alla direzione artistica di Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, e alla coproduzione con il Tsa, il musical promette di essere un'esperienza indimenticabile il 16 marzo alle 21.00 e il 17 marzo in pomeridiana alle ore 17.00 al Teatro Fenaroli di Lanciano.

Per l'occasione la Compagnia dell'Alba ha donato all'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Lanciano degli ingressi omaggio a teatro per le due serate.

In accordo con l'Assessore Cinzia Amoroso, che ha accolto l'iniziativa con molto piacere, i biglietti saranno destinati a persone in momentanea difficoltà, secondo lo spirito e i valori raccontati da Luisa May Alcott in "Piccole Donne".

Dopo il debutto nell'ottobre del 2021 al Teatro Tosti di Ortona, "Piccole Donne" ha conquistato critica e pubblico, riscuotendo successi in ogni regione toccata dalla sua lunga tournée. Grazie a un accordo speciale con Music Theatre International, per la prima volta in Italia, la storia immortale delle sorelle March, nata dalla penna di Luisa May Alcott nel 1868, continua a incantare e a emozionare, dimostrando di essere un classico senza tempo.

Il cast, guidato da Fabrizio Angelini, Gabriele de Guglielmo, promette di regalare emozioni, risate, riflessioni e, perché no, anche canzoni che rimarranno nel cuore di ogni spettatore.

Il musical, con libretto di Allan Knee, musica di Jason Howland e liriche di Mindi Dickstein, è stato adattato in italiano da Gianfranco Vergoni, con le scenografie di Gabriele Moreschi. La direzione musicale è affidata a Gabriele de Guglielmo, mentre la regia e le coreografie portano la firma di Fabrizio Angelini.

La narrazione segue le vicende delle quattro sorelle March - Meg, Amy, Beth e, in particolare, Josephine (detta Jo), aspirante scrittrice - nella seconda metà dell'800 a Concord, Massachusetts. Con il loro padre al fronte come cappellano dell'esercito dell'Unione durante la guerra civile americana, le loro vite si intrecciano con personaggi memorabili, tra cui il professor Bhaer, la zia March, il giovane Laurie con il signor Lawrence, suo nonno, e John Brooke, il suo tutore. Il culmine della storia è la pubblicazione del romanzo scritto da Jo, intitolato "Piccole Donne", che narra le avventure della sua famiglia e dei loro amici.

Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza teatrale unica, che rimarrà impressa nella memoria. "Piccole Donne" vi aspetta al teatro Fenaroli di Lanciano per due serate esclusive che promettono di essere un vero e proprio viaggio nel tempo e nelle emozioni.

Questo il cast: Jo – Edilge Di Stefano, Fritz Bhaer – Fabrizio Angelini, John Brooke – Gabriele de Guglielmo, Meg – Alberta Cipriani, Beth – Giulia Rubino, Amy – Claudia Mancini, Mamy – Carolina Ciampoli, Zia March – Serena Mastrosimone; con Domenico Chianese– Mr Laurence e con Filippo Di Menno Di Bucchianico – Laurie.

La Compagnia dell'Alba, già nota per successi come "Nunsense: Il musical delle suore", "Aggiungi un posto a tavola", "Tutti insieme appassionatamente" e "A Christmas Carol", si conferma ancora una volta portatrice di spettacoli di alta qualità.

Informazioni presso 0872 713586 e biglietti su Ciaotickets e presso il botteghino tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30.

Vi aspettiamo per condividere insieme la magia di "Piccole Donne".