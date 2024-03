Al Fenaroli “Non ti pago … più”

Oggi alle 17 si concluderà la XIX Edizione della Rassegna di Teatro Dialettale, a cura dell'Associazione Amici della Ribalta di Lanciano, inclusa nel cartellone 2023/2024 del Teatro Fenaroli di Lanciano. Nel corso della serata sarà assegnato il Premio città di Lanciano "Maschera d'oro" fra quelle che hanno partecipato alla rassegna.

A conclusione della cerimonia di premiazione la Compagnia Teatrale L'Aquilone dell'ANFFAS Onlus di Lanciano porterà in scena la commedia NON TI PAGO... PIU' liberamente tratta dall'opera di Eduardo De Filippo - Regia di Lilia Giangregorio.

Nella pièce vedremo Ferdinando Quagliuolo, che ha ereditato la gestione di un "banco lotto" dopo la morte del padre. E' egli stesso un accanito giocatore, a dispetto della sua eccezionale sfortuna. Un suo impiegato, Mario Bertolini, al contrario inanella vincite su vincite, suscitando la feroce invidia del suo datore di lavoro.

Un giorno Mario annuncia la clamorosa vincita di una quaterna del valore di 4.000.000 di lire. Per l'occasione rivela che i numeri (1, 2, 3 e 4) li aveva ricevuti in sogno proprio dal defunto padre di Ferdinando, il quale va su tutte le furie e si rifiuta di corrispondergli la vincita rivendicando il diritto alla somma. La motivazione risiede nel fatto che Bertolini era andato a vivere nell'appartamento dove Ferdinando aveva vissuto fino alla morte del padre e quindi lo spirito di suo padre si sarebbe rivolto a Mario per sbaglio, volendo destinare la vincita a suo figlio.

IL LABORATORIO TEATRALE ANFFAS

Il laboratorio teatrale è una storica e importante attività del Centro Socio-Educativo-Occupazionale Anffas-Lanciano. È un'essenziale opportunità espressiva offerta alle persone con disabilità, che esplora musica, danza, mimica, verbalizzazione, e favorisce l'esplorazione delle emozioni e l'auto-consapevolezza. Parte dalla lettura e riscrittura creativa di testi classici da parte dei ragazzi, coadiuvati dai nostri Operatori, sino a terminare nella messa in scena della relativa rappresentazione presso i teatri e le piazze del territorio, attraverso l'autoproduzione di scenografie, oggetti di scena e costumi.

Biglietti presso punti vendita del circuito ciaotickets e presso il botteghino del teatro il sabato precedente ogni spettacolo dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e la domenica dello spettacolo dalle ore 10,00 in poi. Info e prenotazioni 339 8201983